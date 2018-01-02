/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 五月天 李準元旦升旗日出
>rss

房市兩樣情 上月台北居冠高雄年月俱減

發稿時間：2018/01/02 14:40

最新更新：2018/01/02 14:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北2日電）六都地政局陸續公布2017年12月建物買賣移轉棟數，台北市成績亮麗，移轉2553棟，月增23.9%，年增17.2%，居各都之冠；高雄市2848棟，月年雙減，主因是買賣雙方認知差距仍大。

目前公布的去年12月各都建物買賣移轉棟數，其中，年、月雙減的高雄市交易量2848棟，月減7.4%、年減8.8%；桃園市僅3142棟，月減16.3%、年減4.3%。

交易量增加最多的是台北市的2553棟，月增23.9%、年增17.2%；台中市3927棟，月增4%、年增11.9%；台南市2040棟，月增13.7%、年增8.7%。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，買賣雙方在房地合一上路以來僵持不下，除了預售屋、新成屋讓利銷售，交易量大增以外，中古屋在價格認知上仍有些微落差，經過近1年新案讓價，中古屋主也修正心態，願意讓價1成至1成5，使得年底成交機會上升。

最值得注意的是，台北市2553棟創下17個月以來新高，前3名交易量大區分別為文山區426棟、中山區302棟、內湖區299棟。月衰退的行政區為大安區、士林區，月減幅度達1成。

高雄市去年12月移轉2848棟，不論月或年增率均衰退；張瀞勻指出，高雄市近一年以來土地交易熱絡，屋主、建商看好後市，價格波動不大，買賣雙方認知有差距，導致看屋人潮多、成交卻不易，反而建地交易較熱絡。1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP