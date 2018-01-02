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台股紅盤收高 投顧：元月行情上攻10850點

發稿時間：2018/01/02 14:46

最新更新：2018/01/02 14:46

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（中央社記者吳家豪台北2日電）台股今天開出2018年紅盤，在新台幣升值、外資歸隊等因素激勵下，收在最高10710.73點；投顧表示，1月初科技股壓力較大，但接近農曆年有紅包行情帶動，指數可望上攻10850點。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者電訪表示，權值股包含台積電、大立光今天走勢較佳，加上新台幣強勢升值，意味著外資歸隊、資金匯入，帶動台股加權指數走高。

展望元月行情，黎方國認為，1月10日前台股將公布12月營收，受到新台幣升值及產業淡季影響，科技股壓力較大，12月營收恐不如11月，指數可能區間震盪；到了1月10日後，美國企業陸續公布財報，有望激勵台股走高；等到1月下旬接近農曆年，重量級企業紛紛舉辦尾牙釋出激勵措施，將有一波紅包行情帶動。

黎方國觀察，1月初台股雖然可能小幅拉回，卻應站在買方，後續在1月底到2月初仍有高點可以期待，看好台股將有上攻10850點的實力。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天指出，資金流出導致美股轉為高檔震盪，科技類股相對偏弱，資金快速流向亞洲，有望持續激勵亞洲股市。

蔡明翰進一步表示，台股量能逐步回升，外資操作轉為偏多，看好假期過後量增與外資偏多格局將延續，加權指數短線有望延續反彈行情，預估本週指數區間為10550點到10800點。1070102

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