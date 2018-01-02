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台灣車市去年創12年新高 進口車占比達44%

發稿時間：2018/01/02 14:55

最新更新：2018/01/02 14:55

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（中央社記者田裕斌台北2日電）台灣車市去年在貨物稅補貼政策持續、車商賣力促銷下，全年繳出登錄44萬4469台、年增1.1%的成績，再創12年來新高，進口車占比也節節高升，去年市占率已達44%。

根據車商統計，去年12月在年底促銷旺季及車展的催化下，激出4萬2217台、月增4.4%、年增0.8%的好成績，全年銷售量達44萬4469台、年增1.1%，普遍優於車商預期。

令人意外的是，連續蟬聯16年台灣車市龍頭的豐田(Toyota)市占率跌下3成，在主力車款Wish、Innova雙雙停產，接續車款Sienta起初銷售不如預期，使得豐田銷售年減8.2%，約12萬8084台，扣除凌志(Lexus)後，市占率剩下25.5%。

去年銷售成長最強的則以走出柴油門風暴的福斯(VW)，全年賣出1萬3767台、年增28.7%，雖然市場對柴油車的疑慮尚在，但福斯在價格策略上進行調整，且引進台灣的車款也都與國際接軌，休旅車款除了Tiguan、Sharan、Touran外，今年還將引進7人座的Tiguan Allspace，高CP值獲得預算型買家青睞。

另一家去年成長超過2成的品牌則是本田(Honda)，全年賣出3萬4071台、年增24.5%、市占率7.7%，擠上市佔排名第4，本田去年靠HR-V、CR-V兩款運動休旅車(SUV)打天下，尤其是CR-V在加碼安全配備及Honda Sensing後消費者願意買單，刺激銷量在下半年大舉拉升。

此外，進口車的崛起也是去年台灣車市的重點，去年進口車整體銷售數達18萬5531台、年增8.9%，除了豐田靠RAV4繼續穩居霸主地位外，賓士(Mercedes Benz)持續年增11.23%的成長力道，且鈴木(Suzuki)則有後起之秀的姿態，去年銷量超過1萬台、年增6成，成為最亮眼的新星。1070102

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