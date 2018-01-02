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京元電今年業績看增8% 獲利成長逾1成

發稿時間：2018/01/02 15:17

最新更新：2018/01/02 15:17

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（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）京元電董事長李金恭表示，今年整體業績可較去年好，中國大陸子公司營運看佳。法人估京元電今年業績可較去年成長5%到8%，獲利成長10%以上。

半導體晶圓測試廠京元電今天在新竹舉辦媒體聚會。

展望今年營運表現，李金恭表示，今年資本支出約新台幣55億元，較去年增加，代表今年業績表現可正向看待，會比去年好。

展望今年成長動能，李金恭指出，今年高速運算、車用電子、物聯網、人工智慧、光學影像感測等相關應用可成為主要動能，加上中國大陸中低階手機出貨看佳，半導體上游晶圓代工出貨穩健，可整體帶動後段測試營運表現。

李金恭指出，今年增加投資，代表對今年業績有把握，成長動能穩健，他看好未來電動車應用及相關晶片測試對京元電的成長效應。

展望在中國大陸布局，李金恭表示，今年中國大陸子公司成長看佳，預期今年在中國大陸成長幅度會比去年好。

法人預估，京元電今年3月起業績可望大爆發，今年可望逐季成長到第3季，第3季將是今年業績單季高峰，第3季單月業績可望創新高，單月高峰可超過新台幣18億元。

展望今年，法人預估，京元電今年業績可望較去年成長5%到8%區間，今年整體獲利可較去年成長10%以上。

觀察去年業績表現，法人預估，京元電去年整體業績大約較前年減少1%到2%，主要是受新台幣兌美元升值因素影響，加上轉投資東琳精密業外認列虧損影響5億多元，預期去年獲利將較前年略遜，去年每股稅後純益約2元左右。1070102

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