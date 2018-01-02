/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 五月天 李準元旦升旗日出
>rss

竹科擬攜手新竹市府 油庫變身軟體園區

發稿時間：2018/01/02 16:03

最新更新：2018/01/02 16:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹2日電）中油公司新竹供油中心(新竹油庫)走入歷史，竹科管理局長王永壯今天表示，曾與新竹市政府討論，將一同推動建立軟體園區。

新竹科學工業園區管理局下午舉辦「創新創業 竹科之星94狂 旺向2018」感恩茶會，由王永壯主持。他指出，竹科管理局曾就新竹油庫未來發展，與新竹市政府討論。

中油公司與新竹市政府上週在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，宣告新竹油庫「吹熄燈號」，正式停止供油。新竹市長林智堅致詞時表示，市府透過都市規劃，結合中油9公頃土地及19公頃台肥用地，打造「竹科X」科技廊帶，並力推「一園區二廊帶三支箭」產業政策。

他指出，一園區為新竹科學園區，二廊帶則為光復路7公里創新創業廊帶，以及結合中油、台肥土地的公道五路28公頃創新科技廊帶，三支箭則分別為「租稅優惠與減免」、「創業補助」與「共同開發」。

王永壯今天表示，竹科管理局本來就想要推動軟體產業發展，考量軟體園區需要便利的交通與好的休閒娛樂環境，因此積極與新竹市政府推動建立軟體園區。

新竹油庫不僅離竹科近，王永壯指出，搭配新竹市政府提議的輕軌，連接高鐵站、竹科與竹北市，且新竹有好的大學及研究機構，將可提供好的產業發展與居住環境，相信有發展機會。

對於推動創新創業方面，王永壯表示，科技部自民國102年推動創新創業激勵計畫以來，竹科管理局已輔導256組團隊，有122組成立公司。

為強化竹科創新創業服務資源，王永壯今天代表竹科管理局與園區8家法律及會計師事務所續約，簽署策略聯盟意向書，持續免費提供創業團隊專業諮詢輔導。1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP