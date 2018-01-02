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外資去年買超台股1552億元 最愛聯電

發稿時間：2018/01/02 16:20

最新更新：2018/01/02 16:20

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（中央社記者田裕斌台北2日電）外資去年買超台股力道虎頭蛇尾，上半年積極進場，但在11月後轉賣。根據台灣證券交易所統計，外資去年買超新台幣1552.34億元，全年買超最多的個股是聯電。

證交所統計，外資去年底最後一週終結連續賣超，單週買超137.82億元，也讓全年買超金額守在1500億元之上；不過去年買超力道不到2016年3201.95億元的一半，也顯現外資在台股穩在萬點之上後，對台股態度不再堅定站在買方。

此外，截至去年底，外資持股市值13兆977.03億元，占全體上市股票市值41.25%，持股比例仍在4成以上。

回顧最近10年以來，外資對台股買多於賣，除了2008年金融海嘯當年大賣4700.05億元之外，僅在2011年出現過2776.78億元的賣超，外資大賣也讓台股當年跌幅分別達46.03%、21.18%，其餘8年外資對台股都是買超，只是買多買少的差別。

其中，2009年外資買超台股4801.49億元，成為推升台股全年大漲78.34%的重要推手；近6年更是創下連續6年買超的紀錄，除了2015年小買462.27億元之外，每年買超台股金額都至少有1400億元以上，且2014年、2016年買超金額更超過3000億元。

在個股方面，2017年外資買超標的依舊集中在電子股，以買超聯電逾145萬張居冠；旺宏受惠缺貨題材，獲外資買超104萬張，是去年唯二獲得外資買超百萬張以上的個股。

金融股則以中信金、新光金最受外資青睞，去年買超張數均超過90萬張，居第3、第4。

在外資賣超個股方面，去年以玉山金遭賣超過84萬張最多，面板雙虎群創、 友達也同為落難兄弟，分別遭賣超83萬張、77萬張；弊案纏身的永豐金)遭到外資棄養，賣超48萬張，排名第4。1070102

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