豐田神A持續熱銷 連17年奪冠

（中央社記者田裕斌台北2日電）台灣車市銷售去年再創新猷，以44萬4669台再創12年新高，其中，有「神A」之稱的豐田(Toyota)Altis以3萬9887台最賣，連續17年蟬聯最暢銷車款。



去年台灣車市仍由台灣人最愛的品牌豐田獨領風騷，包括Altis在內共有5款車在前10大暢銷車款中，且囊括最賣車款前3名，RAV4、Sienta則以2萬2440台、1萬4577台分別位居第2、第3名。



此外，豐田5門掀背車Yaris則以1萬2052台排名市場第6、入門小房車Vios以8569台排名第10。



去年成長力道強勁的本田(Honda)靠HR-V、CR-V兩款運動休旅車(SUV)大殺國產SUV市場，2016年發表的HR-V帶動的跨界休旅車熱潮賣了一整年，銷售量達1萬3399台，排名第4，小輸豐田Wish的接替車款Sienta不到1200台，去年6月底才發表的CR-V來勢洶洶，不到半年就賣出1萬1345台，排名市場第7。



裕隆集團旗下裕日車代理的日產(Nissan)僅靠兩款小車Tiida及Livina勉強擠進前10大熱賣車款之列，去年分別賣出1萬2222台及1萬394台；馬自達(Mazda)的Mazda 3雖為進口車，但由於安全配備滿點，去年銷售量也突破1萬台，是前10大熱賣車款中，唯二的進口車。



車商表示，去年車市版圖大挪移，除了進口車銷售比重已達44%外，SUV逐漸成為主流車款，消費者口袋也愈來愈深，豪華車品牌去年整體銷售也達7萬9042台的規模，佔市場比重達17.8%，相當於每賣出5.6台車中，就有1台是豪華品牌，顯示台灣車主的消費模式正在改變中。1070102