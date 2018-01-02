/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天

聲援伊朗示威 美大使籲安理會緊急集會

>rss

比特幣開年不順走跌 2015年以來首見

發稿時間：2018/01/02 19:41

最新更新：2018/01/02 19:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）加密貨幣比特幣開年不順，元旦當天價格下跌，創2015年以來首見。這也使得比特幣繼2017年12月18日觸及空前新高價位1萬9511美元後，維持走跌趨勢。

彭博報導，比特幣價格於美東時間1日下午5時（台北時間2日上午6時）較12月29日的價格下跌4.8%，報1萬3624美元。根據追蹤每日比特幣價格的網站coinmarketcap.com，這個價格也低於31日觸及的1萬4156美元。

今天亞洲交易時間，比特幣價格仍在漲跌間震盪。台北時間下午3時22分，比特幣價格下跌1.9%。

反觀比特幣在2017年開年走勢強勁許多。根據coinmarketcap.com的資料，元旦當天價格上漲3.6%至998美元，隨後一路勁揚，並引發全球對於加密貨幣的狂熱，年終總結漲幅超過1300%。

比特幣價格狂飆，除了引發越來越多競爭貨幣出現，也讓比特幣在12月以期貨合約形式登上華爾街主流交易。且就在芝加哥商品交易所集團（CME Group Inc.）推出的比特幣期貨產品開始交易後數小時，比特幣價格便攀上歷史新高。

不過一些交易商指出，比特幣期貨這類衍生性商品，可能鼓勵放空比特幣的行為。（譯者：中央社張正芊）1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP