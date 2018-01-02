亞洲股市開春報喜 港股勁揚創10年新高

（中央社香港2日綜合外電報導）新年開市，亞洲股市今天普遍收紅。交易員元旦收假回流職場後，儘管美元面臨其他貨幣帶來的新壓力，股市普遍走高，香港股市表現尤其亮眼，上漲2%創2007年底以來新高。



法新社報導，區域投資人不受紐約股市在2017年最後一天下挫影響，受經濟數據利多、企業利潤上升和對川普減稅案將促成美國經濟成長的信心驅使，漲勢仍然強烈。



投資人也十分關注將在本週尾聲公布的美國就業數字。這份資料將為這個世界最大經濟體的實力提供新線索。



今天一片漲勢中，香港股市表現最佳，上揚2%至2007年底以來新高；上海股市則受中國製造業活動在去年12月持續擴大的數據激勵，以1.2%漲幅收盤。



中國領導階層企圖推動經濟轉型，從仰賴國家投資和出口，轉向由消費者需求驅動；他們同時也欲解決高額舉債並打擊汙染。



資訊顧問業者馬基特（IHS Markit）在新加坡的亞太首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）警告說，北京若在經濟轉型方面取得成功，世界各地都會受到影響。



畢斯瓦向彭博（Bloomberg News）表示：「中國經濟面臨的風險，在2018年仍將是全球成長前景的關鍵風險之一。亞太地區則最容易受到衰退衝擊。」



新數據指出，新加坡在去年最後3個月經濟狀況好於預期後，新加坡股市上漲了0.8%。



北韓領導人金正恩表示願與南韓對話後，部分投資人展現樂觀情緒，首爾股市小漲0.5%。首爾當局今天提議，與平壤方在9日舉辦高層級會談。



台北股市上漲0.6%，而雪梨股市則下滑0.1%。東京股市與威靈頓股市則因國定假日今天休市。（譯者：中央社陳乃瑜）1070102