/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天

聲援伊朗示威 美大使籲安理會緊急集會

>rss

中俄第2條輸油管啟用 陸進口俄油可大增

發稿時間：2018/01/02 21:38

最新更新：2018/01/02 21:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社上海2日綜合外電報導）中國與俄羅斯間第2條輸油管1日開始商業運作，使得中國每年透過輸油管可自俄國進口的石油量翻增一倍，俄國也因此擴大對全球最大原油買家中國的供應規模。

新華社報導，這條輸油管於2016年8月開始建造，2017年8月1日完工，全長941.8公里。它與2011年元旦啟用的首條輸油管平行，從中國東北方黑龍江省接近中俄邊界的漠河，一路延伸到該省中部的大慶市，中間穿越內蒙古自治區。

彭博報導，加上這條輸油管，中國每年透過東西伯利亞-太平洋（East Siberia-Pacific Ocean，ESPO）輸油系統自俄羅斯進口石油量可翻倍，由原本的1500萬噸大增至3000萬噸（約每日60萬桶）。

俄羅斯在2017年取代沙烏地阿拉伯，成為中國最大原油供應國。

俄國欲出口更多能源至亞洲，ESPO輸油系統則是計畫的關鍵部分。該系統除了包括2條輸油管直接將原油運送至中國，還可直接輸油至遠東的太平洋港口科茲米諾（Kozmino），再透過海路出口石油。

根據報導，第2條中俄輸油管興建目的，是為了深化雙邊能源合作關係，以及輔助「一帶一路」計畫。

俄羅斯還計畫自2019年12月開始，透過「西伯利亞力量」（Power of Siberia）輸氣管對亞洲銷售天然氣。（譯者：中央社張正芊）1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP