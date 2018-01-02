中俄第2條輸油管啟用 陸進口俄油可大增

（中央社上海2日綜合外電報導）中國與俄羅斯間第2條輸油管1日開始商業運作，使得中國每年透過輸油管可自俄國進口的石油量翻增一倍，俄國也因此擴大對全球最大原油買家中國的供應規模。



新華社報導，這條輸油管於2016年8月開始建造，2017年8月1日完工，全長941.8公里。它與2011年元旦啟用的首條輸油管平行，從中國東北方黑龍江省接近中俄邊界的漠河，一路延伸到該省中部的大慶市，中間穿越內蒙古自治區。



彭博報導，加上這條輸油管，中國每年透過東西伯利亞-太平洋（East Siberia-Pacific Ocean，ESPO）輸油系統自俄羅斯進口石油量可翻倍，由原本的1500萬噸大增至3000萬噸（約每日60萬桶）。



俄羅斯在2017年取代沙烏地阿拉伯，成為中國最大原油供應國。



俄國欲出口更多能源至亞洲，ESPO輸油系統則是計畫的關鍵部分。該系統除了包括2條輸油管直接將原油運送至中國，還可直接輸油至遠東的太平洋港口科茲米諾（Kozmino），再透過海路出口石油。



根據報導，第2條中俄輸油管興建目的，是為了深化雙邊能源合作關係，以及輔助「一帶一路」計畫。



俄羅斯還計畫自2019年12月開始，透過「西伯利亞力量」（Power of Siberia）輸氣管對亞洲銷售天然氣。（譯者：中央社張正芊）1070102