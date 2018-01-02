向NCC申請移頻 凱擘：定期檢視

（中央社台北2日電）凱擘有線電視系統今天向NCC提出移頻申請，要將壹電視等6頻道移往140台之後。凱擘表示，每年都會定期檢視收視表現，調整各類型頻道頻位，短期內暫無其他移頻計畫。



對於市場猜測，壹電視、東風電視等台「發配邊疆」，是在反擊近來多次打破市場潛規則的頻道大亨練台生。凱擘回應，媒體的猜測都是「捕風捉影」，想要進行頻道調整的原因很簡單，並非外界所說是特定針對誰而來，而是為了給觀眾更多更優質的節目內容。



凱擘有線電視系統今天向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請，要將壹電視、東風衛視、旅遊生活頻道TLC、衛視合家歡、AXN與中天娛樂等6頻道移往140台之後。



對此，凱擘表示，每年都會檢視內部收視率數據及AC尼爾森資料後，調整各類型中收視率表現最差、家族頻道節目重複性高頻道頻位；今年度短期內暫無其他移頻計畫。



凱擘說明，異動原則是考慮各類型頻道數量多寡依比例原則進行。舉例來說，紀實親子類型頻道數量少，可能只異動1個頻道；綜合戲劇類型頻道數量多，可能異動到3個頻道。目前在各類別收視率較差頻道，位置會往後移，不是下架。



凱擘說，異動規劃已和頻道商溝通過，如果有意見也尊重，會待異動計畫送審到NCC後，進行雙方意見陳述協商。



名單中的壹電視總經理陳守國說，對凱擘的決定甚感訝異，不知對方提出申請的理由是甚麼，不同意頻道遭移頻，並提出質疑。



陳守國表示，不能預測NCC的裁定，但質疑凱擘提出移頻的理由。



他對凱擘的決定表示訝異，並說「當然不同意移頻」。



據傳凱擘打算將寰宇電視台移入原壹電視頻道，陳守國表示，如是以收視率差為移頻理由，寰宇在中華電信MOD的收視率僅壹電視1/4，「那麼我們就要問移頻的動機何在?」



就質而言，壹電視的電視新聞報導類去年獲社會光明面新聞報導獎，陳守國質疑移頻理由到底是什麼。1070102