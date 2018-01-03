/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天
>rss

巴菲特贏10年賭局 3000萬全捐慈善機構

發稿時間：2018/01/03 14:13

最新更新：2018/01/03 14:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社奧瑪哈2日綜合外電報導）美國股神巴菲特2007年押注100萬美元（新台幣3000萬元），打賭10年內標普500指數基金會跑贏一籃子避險基金，最後他贏了賭局，但最大贏家其實是慈善機構奧瑪哈女孩協會。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，10年來，標普500指數基金平均年複合報酬率為7.1%，大勝資產管理公司Protege Partners挑選的一籃子避險基金平均報酬率2.2%。

巴菲特（Warren Buffett）承諾將賭金捐給非營利組織奧瑪哈女孩協會（Girls Inc. of Omaha）。這間慈善機構設計的課程宗旨為，培養「所有女孩成為堅強、聰明和勇敢的人」。

華爾街日報報導，拜賭注有變之賜，奧瑪哈女孩協會除了獲得原有的100萬美元賭金外，還會得到巴菲特旗下投資機構波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）B股股票。

巴菲特和Protege Partners原本用約32萬美元買債券，因為這些債券有望在10年內增值到100萬美元。在債券增值速度快到超乎他們預期下，雙方在2012年都同意買波克夏B股股票，現在這些股票價值約220萬美元。

奧瑪哈女孩協會執行董事威漢姆（Roberta Wihelm）說，奧瑪哈女孩協會對於能獲得這筆賭金十分感激。（譯者：中央社陳昱婷）1070103

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP