去年IPO創5年新低 證交所：將鬆綁上市條件

（中央社記者田裕斌台北3日電）台股去年初次上市公司（IPO）僅21家，創下近5年新低，台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，IPO家數減少是全球性的問題，證交所將鬆綁上市條件，讓在台上市的公司樣貌更多元。



去年台灣上市櫃新掛牌家數與籌資額，皆創下近5年來新低。許璋瑤表示，全球主要市場近年來IPO家數都有下滑跡象，主要是私募基金直接投資的管道興起，加上發債管道日益多元，企業不一定要靠上市才能在市場籌資。



為了讓台股樣貌更為多元化，證交所近年來積極對外招商，包括美國、日本、韓國及新南向國家，每年都造訪不只一次；許璋瑤指出，雖然不敢保證今年IPO的家數有多少，但爭取動作絕對不會少。



許璋瑤表示，未來企業要上市，獲利不會是唯一條件，證交所研擬放寬上市條件，例如生技、科技等產業，只要規模夠大、營收夠高，審核條件就會酌予放寬，不一定要達到現有的獲利規定。



至於去年4月28日起實施、為期一年的當沖降稅，有效刺激去年成交量大增35%，許璋瑤說，目前市場氣氛偏向繼續延長當沖降稅的時間，且立法院對於延長時間從2年8個月到7年都有人提，不過最後定案還是要尊重財政部的意見。



許璋瑤說，截至去年底，台股本益比約15倍、現金股息殖利率約3.8%，本益比尚稱合理，現金股息殖利率則相對高，由於許多海外的退休及長期基金會將高現金殖利率的市場列為投資優先，台股具有此優勢，不用擔心外資會有大舉撤離的風險。1070103