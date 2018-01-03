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三星A系列雙機出擊 全螢幕可玩VR

發稿時間：2018/01/03 19:45

最新更新：2018/01/03 19:45

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（中央社記者江明晏台北3日電）三星推出Galaxy Ａ系列手機Galaxy A8(2018)和A8+(2018)，搭載旗艦級規格，包括前置雙鏡頭及大全螢幕，是首款支援Gear VR的A系列手機，目標A8雙機奪單月銷量冠軍。

三星今天宣布推出全新Galaxy Ａ系列手機Galaxy A8(2018)和A8+(2018)，搭載旗艦級規格，包括前置雙鏡頭、F1.7大光圈及超大全螢幕設計，同時，並保有Samsung Pay、Always On Display以及IP68防水防塵。

此外，Galaxy A8(2018)和A8+(2018)更是首款支援Gear VR的A系列手機，開啟中階手機的Galaxy生態圈。

Samsung Galaxy A8 (2018) A8+(2018)將推出曖昧黑、暗戀紫、放閃金，預計於1月15日起在全台通路上市，Galaxy A8 (2018)單機建議售價新台幣1萬4990元、Galaxy A8+ (2018)單機建議售價1萬7990元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示， Galaxy A系列過去是單月銷售量的常勝冠軍，A8系列也維持相同目標，另外，在中高階市場中，A系列市占約23至25%，今年目標在銷量及銷售金額都超越30%。

三星並邀請「國民男友」劉以豪與「元氣女神」陳意涵為Galaxy A系列代言。李元榮表示，三星一直積極與年輕世代作溝通，盼透過劉以豪與陳意涵超高人氣，吸引更多元消費群組關注，並為品牌注入年輕活力。1070103

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