日商愛克公開收購日勝化工股權過半

（中央社記者潘智義台北3日電）日勝化工今天宣布，日商愛克(Aica Kogyo)透過公開收購，取得日勝化工50.1%股權，但公司原經營團隊將繼續負責公司營運。



Aica Kogyo Company Limited 成立於西元1936年10月20日，為東京證券交易所上市公司股票代號4206，主要經營化學製品接著劑、建築材料等產品。



依Aica Kogyo公開收購日勝化工股權的公開說明書記載，本次公開收購，公開收購人預定取得被收購公司已發行普通股股份總數50.1%以上股份，已超過被收購公司有表決權股份總數1/3。



公開說明書指出，日勝化工產品多元化應用於各種不同產業別，涵蓋下游產業眾多及區域廣，熱融結構膠（PUR）因產業經過下游市場演進，市場占有率約25至30%；共軛亞油酸（CLA）產品為國內生產主力廠家所生產產品具競爭力，國內市場占有率約為48至53%相較比重大；聚氨酯膠黏劑(PUS) 產品目前為國內僅有系統廠公司，成為唯一供應商。



說明書記載，日勝化熱熔膠（TPU） 產品生產供應商多，且為環保材料，同業發展相對積極，整體市場占有率約15%左右；至於紫外光（UV）固化產品因日勝化發展起步慢，原市場主要有長興、新力美、國精等廠家，評估現在市場占有率約為7%。



日勝化指出，大股東寶成參與此次公開收購案，應賣日勝化股權2886.7萬股，但理論上各應賣人都會平均分配，所以寶成應賣股權應不至於全數賣出。