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谷歌避稅高招 荷蘭三明治夾雙層愛爾蘭

發稿時間：2018/01/03 23:19

最新更新：2018/01/03 23:19

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（中央社海牙3日綜合外電報導）彭博今天引述荷蘭申報文件披露，全球搜尋引擎巨擘谷歌2016年曾將192億美元（約新台幣5715億元）轉到一家在百慕達註冊的空殼公司，因而在當年省下了數十億美元稅金。

彭博報導，谷歌（Google）利用所謂的「雙層愛爾蘭」（Double Irish）和「荷蘭三明治」（Dutch Sandwich）兩種架構，為其多數的國際獲利避稅。

報導中說：「這種手法就是將營收從一家愛爾蘭子公司轉到一家沒有員工的荷蘭公司，之後再轉到另一家愛爾蘭註冊公司擁有的一個百慕達信箱。」

根據谷歌遞交荷蘭商會（Dutch Chamber of Commerce）並署明日期為去年12月22日的文件，谷歌2016年透過這種手法轉移的金錢比前一年多了7%。這項文件2日在網路上公布。

彭博引述谷歌發言人聲明說：「我們繳納所有應繳稅金，遵循我們在世界各地營運國家的稅法。」

彭博報導，根據美國財務申報文件，谷歌2016年全球實際稅率為19.3%，部分是因為谷歌將多數的國際獲利轉移到一家百慕達實體，才達到這個稅率。

彭博報導，以這個稅率計算，谷歌2016年藉由五鬼搬運法，可能省下了37億美元（約新台幣1101億元）稅金。（譯者：中央社劉淑琴）1070103

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