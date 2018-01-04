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落實總統政見 信保基金首推原民融資專案

發稿時間：2018/01/04 16:26

最新更新：2018/01/04 16:50

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中小企業信用保證基金、原住民族委員會與台灣銀行今天共同舉辦「原住民族企業貸款信用保證專案」簽約記者會，由信保基金董事長蔡憲浩（左起）、原民會主委夷將・拔路兒，以及台銀董事長呂桔誠共同簽署合約。中央社記者邱柏勝攝　107年1月4日中小企業信用保證基金、原住民族委員會與台灣銀行今天共同舉辦「原住民族企業貸款信用保證專案」簽約記者會，由信保基金董事長蔡憲浩（左起）、原民會主委夷將・拔路兒，以及台銀董事長呂桔誠共同簽署合約。中央社記者邱柏勝攝　107年1月4日

（中央社記者邱柏勝台北4日電）為提升原住民經濟生活發展，落實蔡英文總統政見，信保基金、原民會與台銀打造首個原民融資保證專案，提供最長7年、成數最高9.5成、單一企業最高新台幣1000萬元的保證融資。

中小企業信用保證基金、原住民族委員會與台灣銀行今天共同舉辦「原住民族企業貸款信用保證專案」簽約記者會，由信保基金董事長蔡憲浩、原民會主委夷將・拔路兒，以及台銀董事長呂桔誠共同簽署合約，為原民企業提供優惠融資保證。

夷將・拔路兒表示，據統計，台灣由原住民擔任公司行號負責人的中小企業約有2萬6000多家，占全國中小企業家數的1.8%，且多屬於中小規模，需要資金挹注。借重信保基金多年專業經驗，以及台銀在地豐富資源優勢，將可協助原住民族順利取得事業發展所需資金。

蔡憲浩指出，蔡英文總統一向關注原住民族的議題，希望以金融政策促進原住民族經濟永續發展，本項專案就是在實踐總統的原住民族政見，並支持原民青年創業、企業發展，以及原住民族影視音樂、工藝及創意產業多元、自主的產業創新。

呂桔誠表示，原住民族是台灣這塊土地上最早、真正的主人，本項貸款專案是全台第一個為原民量身打造的相對保證專案，具有領頭羊的指標性意義，台銀能成為本項專案的主力承貸銀行，提供資源與協助，相當與有榮焉。

信保基金表示，本項貸款專案貸款期間最長7年，由信保基金提供保證成數最高9.5成，貸款利率最高為年利率4%，其中原民企業負擔2.545%（目前利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加年息1.45%機動計息），剩餘利息由原民會負擔，單一企業最高融資額度為1000萬元。1070104

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