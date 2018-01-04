3種特高壓調降費率 汽電共生售電利潤增

（中央社記者黃雅娟台北4日電）位於產業園區內的汽電共生業者，未來可望依3種特高壓輸電線路調降費率。經濟部能源局近期預告汽電共生系統實施辦法，希望整合區域能源，最快3月初預告完後將公告新費率。



經濟部能源局日前預告修正汽電共生系統實施辦法，位於產業園區內的合格汽電共生業者，自用發電的餘電回售給台電，將採用時間電價扣除輸配電成本等管銷費用後的費率，特高壓部分可分依69kv、161kv及345kv3種成本計算，有望增加業者售電利潤。



此外，位於產業園區內汽電共生所產生的餘電是屬於就地利用，併入電網所產生的線路損失較少，故針對位於產業園區的汽電共生業者，輸電費用依3種電壓等級計算之；實際費率待修正辦法3月5日預告完畢後，才會訂定。



根據能源局公告的汽電共生餘電費率，將會受到台電時間電價及輸配電成本影響，這次因新增法條，故將會公告輸配電成本，未來可能每年兩次依時間電價而異動。



能源局官員說明，相關優惠費率，只限於位於產業園區的工廠，用意是鼓勵工廠能集中於產業園區內設置，有便於區域能源整合，希望降低能源損耗、減少碳排放效果，並優先將餘電販售給產業園區周圍用戶使用，減少因長距離輸電而造成的耗損。



能源局官員表示，汽電共生的緊急增購條款，是規範台電在備轉容量率6%以下，可以先行通知業者，以較高費率收購，直到備轉容量率恢復至10%；近期因為備轉容量率較低，相關措施已自民國105年實施。



根據能源局統計，今年至10月底止，全台合格汽電共生業者共81家，其中以石化、鋼鐵、造紙等產業最多，裝置容量達806.9萬瓩，銷售電量為58億度，占總發電量約24%；而這已經是台電105年一整年購買的汽電共生發電總量。1070104