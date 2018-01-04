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大同現增傳出發行價 市場派質疑套利

發稿時間：2018/01/04 17:00

最新更新：2018/01/04 17:59

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大同董事會於2017年12月21日通過現金增資等議案，市場派股東代表、欣同公司負責人林宏信4日召開記者會，質疑現增案發行價格訊息不一致、造成放空套利，呼籲金管會保障小股東權益。中央社記者吳家豪攝 107年1月4日大同董事會於2017年12月21日通過現金增資等議案，市場派股東代表、欣同公司負責人林宏信4日召開記者會，質疑現增案發行價格訊息不一致、造成放空套利，呼籲金管會保障小股東權益。中央社記者吳家豪攝 107年1月4日

（中央社記者吳家豪台北4日電）大同公司董事會於去年12月21日通過現金增資等議案，市場派股東代表、欣同公司負責人林宏信今天質疑，現增案發行價格訊息不一致、造成放空套利，呼籲金管會保障小股東權益。

金融監督管理委員會證期局副局長張振山表示，目前尚未收到大同增資案，無法評論，且有任何不法行為都會依法辦理。

林宏信今天召開記者會表示，大同轉投資事業100多家，歷年來營運大幅虧損，去年股東常會已投票否決增資案，但股東選出來的董事會卻仍決議辦理現金增資，大同應把超過新台幣100億元的應收帳款債權要回來，就不用再向股東拿錢。

林宏信也質疑，去年12月21日大同的重大訊息內容是現增發行價格未定，但媒體卻出現暫定14元價格的報導，導致有心人士在12月22日摜壓股價製造套利空間，造成大同公司、股東及投資人嚴重損失。

為維護小股東權益，林宏信呼籲，金管會應追查大同是否有散播不實訊息、意圖操控股價的行為，並要求大同總經理林郭文艷向小股東交代清楚。

針對林宏信記者會說法，大同至截稿為止尚未回應。1070104

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