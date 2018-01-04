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茂德國際買東森 承諾絕不干涉新聞報導

發稿時間：2018/01/04 17:35

最新更新：2018/01/04 17:35

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（中央社記者朱則瑋台北4日電）茂德國際買東森電視交易案，NCC今天召開公聽會，有委員質疑，茂德國際是建築公司，假使有不利的訊息，是否會上不了新聞報導，茂德國際承諾，絕不干涉新聞內容。

茂德國際將以新台幣約180億元買下東森國際與凱雷集團的東森電視股權；其中，東森國際股權轉讓屬國內對國內，主管機關不會進行事前審查，但後續等提出營運計畫書變更後，國家通訊傳播委員會（NCC）即會展開審查。

不過，由於凱雷是外商，轉讓東森電視股權必須經經濟部投資審議委員會、NCC等單位審查、表達意見，NCC今天召開公聽會，邀利害關係人、一般民眾及專家學者參與。

台灣師範大學大眾傳播研究所教授陳炳宏發言時說，茂德國際提出的企劃書「太美好了」，美好到說讓人懷疑能否具體落實。

東森電視企業工會理事長廖啟光表示，之前已跟原有經營團隊進行多次勞資協商會議，希望茂德國際接手後，能概括接受所有會議上承諾，包括加薪、補助等福利，並且盡快建立聯繫窗口。

NCC委員洪貞玲則指出，茂德國際屬於建築公司，假使遇到建築產業不利消息，這些內容能否在東森新聞上報導。

茂德國際法務林則奘回應，新聞自主永遠要堅持，一旦碰到類似問題，會由專業的新聞製作團隊自己決定，要不要報導，落實所有權、經營權分離典範；至於工會提出的要求，等茂德國際正式入主後，會找專家提供意見，共同協商研究再決定。

公聽會上，茂德國際承諾會留任所有員工及經營團隊成員、增加國際新聞比例，且不接受新聞廣告置入等；今天公聽會結束後，NCC預計16日舉辦聽證會，接著再送回委員會審議。1070104

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