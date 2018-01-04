/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓五月天
>rss

總統：期許企業領導人響應加薪政策

發稿時間：2018/01/04 17:37

最新更新：2018/01/04 17:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天接見「第19屆國家建築金質獎」及「第14屆國家品牌玉山獎」得獎人及企業代表，肯定他們的卓越表現，也期許企業領導人響應政府加薪政策，鼓勵辛苦打拚的員工。

蔡總統今天在總統府接見「第19屆國家建築金質獎」及「第14屆國家品牌玉山獎」得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，今年是台灣重要的一年，接下來，還有前瞻基礎建設、社會住宅，以及全國各地很多公共工程要進行。她期許營建界在興建公共建設時，務必要以「當作自己的家來蓋」的心情來努力，也期待得獎人持續發揮專業，提升國民的生活品質、加強台灣的品牌力量。

蔡總統強調，過去一年台灣正努力朝永續發展的方向前進，尤其是在綠能產業的推動上有顯著的進展。特別是太陽光電的裝置容量，就增加了一倍，政府除積極推動屋頂型太陽能光電，也鼓勵民眾參與。

她說，綠能產業、綠色生活，正在台灣扎根發展，「國家建築金質獎」也是強調永續概念。她鼓勵業界共同創造生態、健康、節能、減碳的「綠建築環境」。她認為，得獎人及企業的付出都讓台灣更往前進，也期待未來新建案的設計盡可能融入綠能和儲能系統，加快整個台灣能源轉型的進度。

蔡總統提及，在新的一年，政府將持續推動產業的升級轉型，促進經濟發展。除了要發揮既有的專業技術以及優異的製造能量，更要結合品牌打造，經由在產品和服務面不斷創新，帶給客戶更多的價值，進而贏得市場對台灣企業品牌的肯定，這些都有賴得獎人及企業跟政府一起努力。

另外，蔡總統強調，每一個優質企業背後，都有一個努力打拚的團隊。「我也希望各位企業的領導人能夠響應政府的加薪政策」。

她說，公司在成長的時候，請企業給辛苦打拚的員工鼓勵。這樣一來不但公司向心力變強，人才也留得住。員工的可支配所得增加，消費力就會提升，整體經濟也會進入一個正向的循環。1070104

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP