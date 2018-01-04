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日股開年首日大漲3.26% 收在26年新高

發稿時間：2018/01/04 18:12

最新更新：2018/01/04 18:12

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（中央社東京4日綜合外電報導）由於投資人追趕美股近日反彈走勢，東京基準的日經指數開年交易首日大漲逾3%，收盤站上26年來新高。

日經225指數跳升741.39點或3.26%，收23506.33點，為1992年1月以來最高收盤價。東證一部指數勁揚46.26點或2.55%，收1863.82點

法新社報導，東京股市跨年休市期間，美股再攀歷史新高。由於原油價格收盤衝上2014年12月以來最高水準，帶動石油相關類股反彈，美股3大指數昨天收盤全都再創新高。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）表示：「東京股市在亮麗的美股帶動下，開年大漲。」

日股已持續走揚一段時間，2017年總結上漲19.1%，收在接近25年來新高。

東京匯市今天午後盤勢，美元匯價由昨天紐約匯市的112.52日圓略升至112.54日圓。

個股方面，有報導指出，任天堂公司（Nintendo Co.）可能在中國推出精靈寶可夢GO（Pokemon Go）電玩遊戲，該股今天收盤應聲大漲4.90%。

豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）和連鎖休閒服飾店優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷公司（Fast Retailing Co.）的股價，今天收盤也分別大漲2.77%和3.40%。

電子產品大廠索尼（Sony）和Panasonic今天股價收盤分別跳升3.85%和2.51%。（譯者：中央社張正芊）1070104

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