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因應美國稅改 陳美伶：吸引投資台灣

發稿時間：2018/01/04 18:14

最新更新：2018/01/04 18:14

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（中央社記者陳政偉台北4日電）因應美國稅改，國發會主委陳美伶表示，對國內大企業在全球布局恐有影響，但國內主要為中小企業，目前影響有限，政府也提出因應策略，更重要是持續壯大、投資台灣，吸引投資。

行政院長賴清德今天在行政院會聽取國發會「美國稅改對我國影響及因應策略」報告，國家發展委員會主委陳美伶會後接受媒體訪問表示，美國稅改在內部仍有爭議，但美國作為世界貿易強國，稅改的重大措施還是會引起全球各國的關注。且美國是台灣重要的貿易夥伴之一，不能忽略當地制度改變，台灣要做預先準備。

陳美伶說，因應美國稅改的過程當中，其實各部會都已提前對於稅改內容作分析，今天提出「美國稅改對我國影響及因應策略」，是由財政部、經濟部、金管會、中央銀行、主計總處、行政院經貿談判辦公室提出，由國發會綜合整理，之前更召開兩次會議交換意見並討論。

陳美伶說，總結來看，預期美國稅改進行後，美國民間消費及經濟成長將升溫，有助提振台灣的出口，短期內仍是有利國內經濟的。

她解釋，對國內大企業在全球布局可能會有影響。不過，台灣主要為中小企業，目前看來影響有限，政府也提出因應策略，更重要是壯大台灣、投資台灣。

陳美伶強調，台灣仍有若干產業鏈，擁有連美國本土都沒有的技術與優勢，因此，改善台灣投資、經濟環境，也是將來吸引外來投資的重點。

影響產業層面方面，陳美伶說明，美國鼓勵製造業回流，對其他國家的製造業會受到較大衝擊。

她指出，台灣發展自動化機械多年，產業擁有生產線自動化、智慧化的優勢。因此，外國企業在美國投資、建廠需機器設備，加以美國人力成本較高，將吸引自動化製造業回流美國，可望帶動相關產品對美國出口，創造機器設備出口商機。1070104

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