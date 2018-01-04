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美元保單夯 去年前10月創史上同期新高

發稿時間：2018/01/04 18:25

最新更新：2018/01/04 18:25

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（中央社記者蔡怡杼台北4日電）新台幣強升再見2字頭，民眾趁勢撿便宜布局外幣資產，推升外幣保單買氣，根據金融監督管理委員會統計，美元保單106年前10月新契約保費收入達119.31億美元，創史上同期新高。

金管會保險局副局長蔡麗玲表示，美元保單106年前10月新契約保費收入為119.31億美元，為歷年同期新高，年增率為101%。

其中，美元的投資型保單初年度保費收入為32.37億美元，銷售前3大公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；美元傳統型保單美元投資型保單初年度保費收入為86.94億美元，銷售前3大公司依序為南山人壽、富邦人壽、台灣人壽。

澳幣保單106年前10月初年度保費收入為20.54億澳幣，年增率為97%，其中，投資型保費為8.96億澳幣，銷售前3大公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型保費為11.58億澳幣，銷售前3大公司依序為國泰人壽、新光人壽、富邦人壽。

人民幣保單106年前10月初年度保費收入為人民幣8.24億元，年增率37%，其中，投資型保單為人民幣6.8億元，銷售前3大公司依序為法國巴黎人壽、保誠人壽、第一金人壽；傳統型保單為人民幣1.44億元，銷售前3大公司依序為新光人壽、台灣人壽、中國人壽。1070104

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