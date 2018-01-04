去年查獲私菸市價近10億 史上最高

（中央社記者邱柏勝台北4日電）去年菸稅調漲導致私菸蠢動，在財政部加強查緝下，成果豐碩。根據財政部統計，去年全年查獲違法菸類2086萬包，為史上第5高；折合市價約新台幣9.85億元，更創歷史新高。



其中，光是去年10月上旬，高雄關協同高雄港務警察總隊、海巡署共同查獲的一起走私菸品案，緝獲量就高達566萬包，折合市價約2億5000萬元，也是高雄關史上破獲最大宗走私菸品案，當時動用了相關單位逾1000人次、耗時5天才清點完畢。



財政部國庫署今天公布去年私劣菸酒查緝執行成果，共查獲涉違反菸酒管理法案件3072件，其中違法菸品2086萬包，年增111%；酒類99萬公升，年增63%，均有明顯成長，成果豐碩。



國庫署副署長戴龍輝表示，菸稅新制去年6月12日上路，每包菸調漲菸稅20元，鑑於菸稅調漲恐提高菸品走私誘因，財政部前年10月20日函頒「查緝走私菸品精進執行方案」，會同相關單位展開全方位查緝。



而為進一步防堵私菸，財政部除強化查緝外，也研議3大防堵私菸措施，首先是修改罰鍰上限。戴龍輝表示，原本販賣、運輸、轉讓私菸，或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，查獲物查獲時現值超過50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達600萬元，現在擬將金額提高至1000萬元。



其次，是擴大私菸進口船舶的查緝範圍。戴龍輝表示，日前發生本國漁民將船舶登記為外國籍，藉此規避海巡單位追緝的案例。由於海巡查緝走私船舶僅限於領海內、或登記為本國籍的船舶，若外籍走私船舶跑到公海，海巡單位即無權追查，因此目前也考慮修法。但這涉及國際公法，外界對此仍有不同意見。



最後，則是溯源管理，結合防偽標籤及電子發票，建立菸品追蹤管制系統，透過菸品追蹤管制，有效遏止私菸。但戴龍輝說，辨識標記的製作，仍有一些技術須突破，且所費不貲，因此也還沒有具體上路時程。目前看來，應是以調高罰鍰較為可行，財政部預計下個會期提出修法。1070104