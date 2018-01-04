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金融業對美曝險近7兆 美稅改風險可控制

發稿時間：2018/01/04 19:31

最新更新：2018/01/04 19:31

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（中央社記者蔡怡杼台北4日電）金管會指出，整體金融業在美國曝險金額約新台幣6.98兆元，美國稅改對台灣銀行業風險在可控制範圍，對保險公司海外投資也沒有負面影響，短期而言，未對台灣市場造成明顯波動。

行政院今天聽取國發會報告美國稅改對台灣市場的影響。根據金融監督管理委員會統計，截至106年11月底，38家國銀對美國曝險為1兆913億元，保險業在美國投資規模為5.57兆元，證券及期貨對美曝險為905.89億元，投信基金為2346億元，整體金融業在美國曝險約6.98兆元。

銀行局副局長莊琇媛表示，美國稅改對美國企業盈餘的匯入有正面影響，大家預期美國經濟會比較好，而目前銀行業對美國曝險約1.09兆元，且銀行都有相關的風險控管措施。

同時，金管會已請存保中心加強銀行的外國曝險控管，美國稅改對台灣整體銀行業的風險在可控制範圍。

莊琇媛強調，目前銀行資產品質、資本適足率等都非常健全，且美國稅改對總體經濟影響是正面的，有助台灣銀行業發展。

至於保險業方面，保險局副局長蔡麗玲指出，美國稅改對保險業的可能影響來自於兩方面，一是企業盈餘匯回美國，美元有升值壓力，這可緩解壽險業的匯損壓力，另一方面，美國稅改可能使得美國財政赤字惡化，投資人可能會要求更高的信用貼水，則美國公債殖利率有上升壓力，這對壽險業新增的美債投資收益有正面影響。

蔡麗玲表示，初步來看，美國稅改對保險公司海外投資沒有負面影響，金管會會持續觀察美國稅改的影響，並要求保險公司做好風險管理，同時，金管會也會適時採取相對應的監理措施。

證期局副局長張振山表示，外資去年全年淨匯入86.53億美元，累計淨匯入為2080.55億美元，顯示外資持續淨匯入，且上市櫃公司去年前3季稅前獲利成長15%，短期來看，美國稅改未對台灣市場造成明顯波動。1070104

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