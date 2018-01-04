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借券3新制 激勵去年成交金額逾2兆

發稿時間：2018/01/04 20:47

最新更新：2018/01/04 20:47

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（中央社記者田裕斌台北4日電）台灣證券交易所去年針對借券實施3大新制，成功刺激借券市場大成長。證交所統計，去年借券成交金額達新台幣2兆2619億元，有助證券市場流動性及效率。

證交所統計，去年整體借券市場大幅成長，借券餘額由2016年底的4722億元成長至5378億元，借券賣出餘額也由2337億元增加至2610億元，全年借券成交金額更達到2兆2619億元。

證交所表示，去年陸續實施3大借券新制，包括自去年1月9日起，將借券交易時間由9時至15時延長為9時至15時30分，讓券商辦理標的證券及擔保品撥付作業時間更充裕。

且自去年2月23日起，放寬每日盤中借券賣出委託數量控管的限制，將上限比率由該有價證券前30個營業日平均成交數量的20%調高至30%。

此外，自去年7月31日起，放寬「證交所借券系統」參與對象的資格限制，包括國內法人、境外外國機構投資人都可成為借券系統的借貸交易人，並放寬「證交所借券系統」的借券人續借限制，與「證券商/證金事業辦理有價證券借貸」一致，皆得申請續借2次，每次期間不得超過6個月。

證交所統計，截至去年底，券商及證金公司向客戶借入證券餘額達363億元，出借成交金額則由2015年底的3193億元增加至2017年底的4424億元，出借餘額也由554億元大幅成長至983億元，有效提升券商借券業務年平均成長規模達3成以上。1070104

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