/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓泊逸渡假酒店

台大新校長出爐 中研院士管中閔當選

>rss

新台幣連4升創逾4年高 單週勁揚3.25角

發稿時間：2018/01/05 18:13

最新更新：2018/01/05 18:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北5日電）外資持續匯入，加上出口商拋匯，今天新台幣一度升值逾1角，但尾盤進口商買盤湧入，且央行也出手調節，新台幣終場以29.523元兌1美元作收，升值6.7分，匯價連4升並續創逾4年新高。

台北與元太外匯經紀公司總成交量11.59億美元。累計本週新台幣強升3.25角，升幅1.1%。

外匯交易員表示，今天國際美元續弱，亞幣普遍走揚，且外資連日買超台股，激勵新台幣持續走高，且午盤後外資匯入的力道加大，帶動新台幣一度升值逾1角，但尾盤進口商進場買美元，且央行也有進場調節跡象，導致新台幣升幅收斂，終場以29.523元、升值6.7分作收，續創逾4年新高價。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，美國今晚將公布非農就業人口數據，因此今天市場觀望心態濃厚，倘若數據沒有超乎預期的表現，國際美元可望續弱，新台幣升值格局不變。不過他也提醒，本週新台幣升勢相當猛烈，央行也已經關注此一現象，今天已經有進場「維持秩序」的跡象，因此不排除下週新台幣匯價會出現回檔，盤中波動可能加劇。

新台幣兌美元今天開盤價為29.600元，最高29.476元、最低29.600元，尾盤收29.523元，升值6.7分。1070105

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP