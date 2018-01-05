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TRF爭議案 至去年底已結案115件

發稿時間：2018/01/05 18:18

最新更新：2018/01/05 18:18

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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）金融消費評議中心表示，截至去年底，收受TRF等複雜性高風險衍生性金融商品銷售爭議案共158件，已結案共115件，其中，到場調處成立以及作成調處建議共34件。

為使TRF（目標可贖回遠期契約）等複雜性高風險衍生性金融商品銷售爭議案件盡早結束，協助不適用金融消費者保護法規範的專業投資人可利用民事訴訟以外紛爭解決機制，金融監督管理委員會委請評議中心建置TRF專案調處機制。

評議中心表示，截至106年12月29日止，評議中心自105年4月15日起開始受理的TRF等爭議調處案件共有158件，目前進行中還有43件。

根據評議中心統計，在受理的158件爭議案中115件已結案，其中，不受理案件有19件、受理案件後因當事人撤回申請的有55件，經評議中心試行到場調處成立的有3件，移送評議委員會作成調處建議的有31件、申請人申請並經核定暫停調處程序的有7件。

除了調處TRF爭議案件外，評議中心自106年6月12日起開始受理AKO等非屬複雜性高風險衍生性金融商品而特性類似的衍生性商品爭議案件。

截至106年12月29日止，評議中心收受AKO爭議案件調處申請案共3件，其中1件已結案，處理中尚未結案有2件。

評議中心表示，TRF等爭議案件以銀行銷售端有缺失的情況較多，因此，大多爭議案件都是做出銀行要賠償消費者的調處建議，但賠償金額的建議會隨著銀行缺失的不同而異。

不過，評議中心也表示，即使評議中心最終對案件做出調處建議書，但調處建議需要在投資人及銀行都接受時才會成立。1070105

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