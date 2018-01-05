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台大新校長出爐 中研院士管中閔當選

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台股連漲7天 法人看好紅包行情

發稿時間：2018/01/05 18:39

最新更新：2018/01/05 18:39

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（中央社記者田裕斌台北5日電）台股自去年底迄今連漲7個交易日，尤其是外資今年開紅盤以來的4個交易日，買超超過新台幣200億元，投信表示，外資回籠關注台股，可以期待紅包行情發酵。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經過2017年底最後一周的震盪整理之後，2018年開年以來的第一周，基本上呈現一路向上的格局；雖然iPhone銷售數字仍不理想，但比特幣衍生的需求彌補了智慧型手機市場需求減弱的衝擊，所以原本市場對於第1季半導體展望的預期也較先前逐漸轉佳。

廖哲宏指出，2017年台股行情由景氣好轉及外資買超推動，2018年預期企業獲利各季度維持正成長，科技創新能力可望推升股市動能，展現正向，近期在全球市場投資氣氛恢復樂觀下，不排除農曆年前有紅包行情可期。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，以企業獲利角度分析，整體上市櫃公司今年第1季獲利年成長率可望是今年4季中最高，估計可達到30%。若從資金面觀察，上半年全球資金仍充沛，下半年則因歐元區量化寬鬆(QE)將縮減，美國續升息及縮表，資金面將出現緩降，指數在第1季有機會挑戰高點。

林佳興指出，目前大盤在修正完畢之後再度上漲，電子權值以及傳產輪動，帶領指數挑戰前波高點，盤面的主流除了先前具有漲價題材的族群之外，營建、鋼鐵也開始有資金進駐，呈現健康輪動局勢。

廖哲宏認為，近日超微(AMD)概念股走強、二極體族群和IC設計等族群表現亦相對搶眼；在非電族群表現上，受惠於漲價題材發酵，近期市場對於原物料的預期出現變化，連帶提高市場對於傳產族群今年的獲利預期，相關族群走勢因而受惠。

林佳興分析，產業方面，電子股延續去年第4季漲價題材族群，包括被動元件、Wafer、分離式元件等；傳產股留意低基期的鋼鐵、水泥，近期隨著原油報價上揚，塑化原料已見多項利差轉好，小型塑化股近期股價活潑，可等待大型塑化股表態。1070105

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