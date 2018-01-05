牡蠣搶手竊賊多 法國祭出電子假牡蠣追蹤

（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）牡蠣是許多饕客喜愛的美食，市場搶手，也易引起竊賊覬覦。法國養殖業者試過監視器和人員巡邏後，近期採用新的防盜法，以電子假牡蠣混入真牡蠣，隨時定位追蹤。



法國濱海夏宏特省（Charente-Maritime）是牡蠣主要產區之一。費加洛報（Le Figaro）報導，單是在這一省，每年就被偷走8到13公噸牡蠣。



去年耶誕節之前，一名業者的養殖場就被偷了800公斤牡蠣，損失慘重。



業者為了防盜，試過好幾種方法，除了常見的監視器和巡邏之外，還採用雷射防偽雕刻，近期更開始採用可遠端連線的假牡蠣。



報導引用海洋生物專家帕里耶（Emmanuel Parlier）的說法表示，他們用高密度聚乙烯製成牡蠣的樣子，能耐受海洋環境，裡面可裝入電子器材。帕里耶參與創設了一間專精此道的公司，每天生產2000個可連線牡蠣。



他解釋，這些假牡蠣和真牡蠣混在一起，所有的移動軌跡都會被紀錄，遠端能在十多秒的時間差內解讀這些資訊，「我們可以定位這些牡蠣，精確度在3公尺以內」，還可與無人機企業合作，從空中即時拍攝假牡蠣的移動位置。



報導說明，養殖業者使用電子牡蠣，每年至少要花4800歐元（約新台幣17萬元），但有的業者還增加採購，帕里耶說，這比聘請私人保全便宜。



不過，也有些養殖業者持保留態度，因為養殖場很多，一一投入電子牡蠣，累積花費就相當可觀。1070105