全美各地調高最低工資 學者：效果有限

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國本週有大約40個州和市政府的最低工資調漲開始生效，但經濟學家們表示，這些舉動還不足以更廣泛提升美國的薪資。



法新社報導，美國國會自2009年起就沒有通過調漲聯邦最低工資，且這數字沒有經過通貨膨脹指數調整，所以各州和地方政府介入幫助工資最低的工人們在薪資上急起直追。



華盛頓州的最低工資將調漲到每小時11.50美元，是所有州中最高的，而聯邦政府頒布的最低工資是7.25美元。



整體來說，有18個州和近24個城市正提高基本工資，但經濟學家們表示，這項舉動影響美國勞動力中相對較小的一部分。



即使美國經濟處於復甦的第8個年頭，加上穩健的就業，使失業率來到4.1%為17年來的低點，但工資漲幅卻遠比經濟學家和政策制定者預期的還緩慢。



美國克里夫蘭聯邦準備銀行（Cleveland Federal Reserve Bank）資深研究經濟學家賓涅洛（Roberto Pinheiro）說：「這是個很大的開放性問題…為什麼我們沒看到更多工資成長？」



賓涅洛將低工資成長的原因主要歸咎於勞動生產率的緩慢改善，這是因為2008年金融危機後的大衰退所致。



他告訴法新社，換句話說，「企業員工每一小時的產出沒有增加」，所以「餅沒有增大」。



他和其他經濟學家們一致認為，這背後有很多因素，因此沒有簡單的解決辦法。



一些緩慢的工資增長是因為美國勞動力老化的人口所造成：年齡較大、即將退休的薪資較高工人，也就是所謂的戰後嬰兒潮世代，他們被更年輕、收入較低的「千禧世代」（Millennials）取代，這拉低了平均工資。（譯者：中央社陳彥鈞）1070105