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法國產業觀光正旺 玩樂同時愛國貨[影]

發稿時間：2018/01/06 09:09

最新更新：2018/01/06 18:40

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（中央社記者曾依璇巴黎6日專電）10年前的經濟危機導致不少企業消亡，法國人意識到，本土產業關門或外移，失去的不只是就業機會，還有傳統技藝。但危機也是轉機，這場經濟災難，也開啟了產業觀光的熱潮。

「產業觀光」（tourisme industriel）類似台灣人熟悉的觀光工廠，但更涵蓋電力公司、水庫或航太產業，只要願意向大眾開放，營造體驗或示範空間，都可算是產業觀光的一分子，目前法國約有2000家企業或機構開放參觀。

由於這種模式的觀光越來越受歡迎，法國政府也願意出力扶植，與企業網絡合作創設企業參觀協會（AVE），並於2012年底推出「企業與探索」（Entreprise & Découverte）網站，匯集全國開放觀光的企業和工作坊資訊，一面向大眾推廣產業觀光，一面協助企業吸引遊客。

在這個網站推薦的目的地中，法國經典品牌法芙娜（Valrhona）的巧克力城（Cité du Chocolat）是其中一個成功案例。

10年前的經濟危機導致不少企業消亡，法國人意識到，本土產業關門或外移，失去的不只是就業機會，還有傳統技藝。但這場經濟災難也正好開啟產業觀光的熱潮。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日10年前的經濟危機導致不少企業消亡，法國人意識到，本土產業關門或外移，失去的不只是就業機會，還有傳統技藝。但這場經濟災難也正好開啟產業觀光的熱潮。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日

這座巧克力城於2013年開幕，距離東南部大城里昂有一個小時車程，館內提供數種巧克力任意試吃，每年約30萬名遊客參觀。

在巧克力城裡，遊客可透過觸覺、嗅覺、味覺、視覺甚至聽覺，探索可可豆的歷史和製成巧克力的過程，品嘗巧克力在製程中不同階段的味道，還可報名學習製作巧克力甜點，也有主題餐廳，從前菜、主菜到甜點，都有巧克力入菜。

巧克力城的館長魏達爾（Franck Vidal）接受中央社記者訪問時說，「遊客不只用口品味，還可學習用眼睛觀察巧克力的顏色，傾聽巧克力在齒間斷裂的聲音來判斷品質，用鼻子去聞香氣」，在這裡，人們不只是吃巧克力，而是品嘗。

這座巧克力城規劃活動的誠意，遊客也感受得到。魏達爾記得，曾有一名自閉症兒童參加工作坊，教學員問他品嘗巧克力的心得，本來從不說話的他，那天竟然開口說出自己的感覺，讓帶團教師感動不已，「或許巧克力觸動了他的五感」。

法芙娜巧克力城是法國產業觀光成功案例之一，遊客在這裡可透過觸覺、嗅覺、味覺、視覺甚至聽覺，探索可可豆的歷史和製成巧克力的過程。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日法芙娜巧克力城是法國產業觀光成功案例之一，遊客在這裡可透過觸覺、嗅覺、味覺、視覺甚至聽覺，探索可可豆的歷史和製成巧克力的過程。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日

法國遊客羅珊（Roxane）與亞尼克（Yannick）說，他們從小吃巧克力長大，成人之後，一樣每天都要吃，因此對巧克力的生產和製造很有興趣，他們最喜歡巧克力城裡的餐廳和任人試吃的服務，逛一趟下來，味蕾得到滿足。

羅珊與亞尼克像其他遊客一樣，花一個半小時逛完巧克力城後，免不了要到商店大肆採購，這裡的選擇比外面的商店更齊全，甚至有別處買不到的限定商品。

感官體驗、知識性和購物，正是觀光工廠吸引遊客的地方，也是商機所在。

「企業與探索」秘書長皮耶（Cécile Pierre）分析，在文化層面上，民眾越來越想知道產品是怎麼做出來的，他們想要瞭解自己國家的知識和技藝，也想與生產者直接對話。

近年，消費者漸漸體認到，許多進口產品的品質不如法國貨，於是越來越多小型本土品牌興起，從一開始在夾縫中求生存，慢慢打出名號。

這股「法國製造」（Made in France）熱潮，反映在觀光上，就促成了產業觀光。

法國人瞭解國產品的製造過程和技藝後，更願意多花一點錢購買本國貨，一方面支持在地產業，一方面保障本土技術和匠人的延續，因此產業觀光有助於促進本土產業發展，甚至挽救原本瀕臨消失的技術。

舉例來說，法國曾有許多製針工廠，可惜在外來產品的低價競爭下一一收攤。諾曼第地區（Normandie）的波恩製針工作坊（Bohin）也曾陷入困境，但因轉型開放參觀，向大眾展示製針過程，漸漸把這項技術昇華為一種法國人共有的文化，才得以保住品牌，成為法國如今唯一的製針工作坊。

「企業與探索」調查顯示，2013年有1300萬名遊客參觀企業或工作坊，近兩年的最新數據尚未統計出來，但趨勢是持續增加，有意開放參觀的企業也越來越多。

根據「企業與探索」資料，法國人最喜歡的產業觀光行程都與美食有關，在所有遊客中，選擇食品或農業類的占40%最多，參觀酒窖、酒廠的有20%，兩者合計就超過半數。

法國人也熱愛手工藝，參觀各式工坊的有17%；接著是科技類占15%，如航太產業或電廠；能逛也能動手做的化妝時尚類同樣有一席之地，占8%，知名品牌歐舒丹（L’Occitane）、Fragonard都屬此類。

在排行榜上，2016年，最受歡迎的觀光工廠是位於普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（PACA）的比歐玻璃工坊（Verrerie de Biot），全年迎來60萬名遊客；其次為法國電力集團（EDF）在全國的分支，共40萬名遊客；再來是新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）的修院酒窖（Les Cordeliers），有35萬人參觀。

皮耶認為，產業觀光與「法國製造」風潮相輔相成，在這些工廠中，「法國製造」不只是口號，而是真正存在的事實。1070106

法國經典品牌法芙娜的巧克力城位於潭樂米塔吉（Tain- l’Hermitage），館內活動兼具知識性及娛樂性，提供數種巧克力任意試吃，每年約30萬名遊客參觀。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日法國經典品牌法芙娜的巧克力城位於潭樂米塔吉（Tain- l’Hermitage），館內活動兼具知識性及娛樂性，提供數種巧克力任意試吃，每年約30萬名遊客參觀。中央社記者曾依璇潭樂米塔吉攝 107年1月6日
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