電廠拚大修 全台穩定供電都靠他們

台電電力修護處中部分處高級技術專員林中隆，進入台電服務近37年，為了維護電廠正常運作上山下海，曾獲頒十大傑出青年，對於踏入這行業，他覺得「自己很幸運」。（台電公司提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年1月6日

（中央社記者廖禹揚台北6日電）為達成非核、低碳家園的目標，台電重新調整各電廠的大修排程，在外界因空污、能源議題紛紛擾擾時，全台供電穩定都仰賴默默賣命工作的台電技術人員。



台電電力修護處中部分處高級技術專員林中隆從高職畢業後，就離開從小生長的南投埔里，原本在民營企業工作的他，23歲時想「不能創業的話，就找個比較穩定的工作好了」，最後考進台電，負責全台火力、核能發電廠的維修工作。



林中隆接受中央社記者訪問時坦言，正常情況下，在台電工作較穩定、壓力也較小，但目前面臨2025年非核家園的目標，又有空污等議題的壓力，許多機組無法按照預訂的大修時程進行，在機組大修工時重疊，以及不確定因素的故障可能增加下，「這對我們的壓力就很大」。



林中隆笑說，不只是火力、核能發電廠，若有需要，他們也會支援水力、風力等發電廠的維修工作。他說，台電技術人員「就像遊牧民族，逐電廠而居」，無論是上山下海，甚至是離島有人力需求，就必須趕去支援。



「現在比以前好多了」，他感嘆，目前台電電力修護處分別有北、中、南3個分處，「不用像以前真的是南北奔波」。



但即使改以分區責任制的方式，在供電吃緊狀況下，人力缺口更令人難以忽視。林中隆指出，民國70年後幾乎沒有新進技術人員，近3、4年才開始有比較多新血，而他們這些「老一輩」人員近年開始屆齡退休，面臨嚴重人才斷層問題。



林中隆表示，人力遞補問題先前已有規劃，但問題在於技術人員的培訓時間。「現在不像以前，我們從技職體系出身，在外面工作過2、3年，再進台電就能很快上手」，林中隆說，現在新進人員要先接受3個月的基礎訓練，再由前輩們以「師徒制」訓練一年，才能慢慢開始進行維修作業。



林中隆開玩笑說：「還都要用愛的教育，以前我們都是直接被打頭的。」他說，不同年代不能相比較，以前老一輩的對技術相關資料很保守，「現在我都是開放給年輕人，只怕他們不學」，言談中透露對專業經驗傳承的憂心。



察覺到專業人才斷層問題的林中隆，自行錄製設備裝機、維修等作業影片，並研發因應不同機組的工具，而他在台電的貢獻，也讓他獲頒第35屆十大傑出青年。



談起獲獎當時心境，林中隆靦腆的笑著說：「我只是戰戰兢兢的在這個行業工作，也沒有什麼貢獻，只是在學校跟外面所學的，在這個職場可以應用的就發揮一下。」



已在台電服務近37年的林中隆，因為工作關係有咳嗽、重聽等痼疾，但他對加入台電表示並不後悔。「我是很幸運才能踏入這個行業」，林中隆說，「如果當初誤入夕陽產業，我怎麼努力都沒用，但這個環境讓我可以發揮所學。」1070106