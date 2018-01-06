降雨未解旱象　水利署把握鋒面人工增雨

（中央社記者廖禹揚台北6日電）台灣今年降雨量不如往年，竹苗水情拉警報，今天全台雖皆有明顯降雨，但仍無法有效解除旱象，經濟部水利署把握這波鋒面到來，將在今天或明天將視天候狀況進行增雨作業。



受到南方雲系及東北季風影響，今天全台都有明顯降雨，北部白天高溫約攝氏19度到21度，中南部約23到25度，較前兩天明顯轉涼。



水利署副署長王藝峰接受中央社記者訪問表示，觀察新竹地區過去24個小時降雨，應可暫緩新竹及苗栗地區用水緊澀現況，加上氣溫轉涼，用水量也會隨之下降，應也有所助益。



但王藝峰說，目前雨量仍不足以解除整體旱象，希望雨勢能持續到下週，水利署也會把握這波鋒面施作人工增雨，希望帶來較豐沛雨量。



水利署表示，新竹地區自去年8月起已連續5個月降雨情形不如預期，8到12月總雨量不到歷年平均雨量的4成，頭前溪川流量持續減少，從去年12月27日起與苗栗地區開始實施第一階段限水。



北區水資源局已啟動跨區調度支援，由桃園地區每日供水約7.1萬噸，待11日石門大圳歲修工程完成後，預期可提高到每日9萬噸。此外，為增加隆恩堰取水效率，減少河道輸水損失，已於油羅溪河段進行河道整理；位於頭前溪3口抗旱井也已加入供水行列，目前每日抽水量約為4500噸。1070106