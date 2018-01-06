/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔空氣品質星野仙一日圓
>rss

降雨未解旱象　水利署把握鋒面人工增雨

發稿時間：2018/01/06 17:09

最新更新：2018/01/06 17:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北6日電）台灣今年降雨量不如往年，竹苗水情拉警報，今天全台雖皆有明顯降雨，但仍無法有效解除旱象，經濟部水利署把握這波鋒面到來，將在今天或明天將視天候狀況進行增雨作業。

受到南方雲系及東北季風影響，今天全台都有明顯降雨，北部白天高溫約攝氏19度到21度，中南部約23到25度，較前兩天明顯轉涼。

水利署副署長王藝峰接受中央社記者訪問表示，觀察新竹地區過去24個小時降雨，應可暫緩新竹及苗栗地區用水緊澀現況，加上氣溫轉涼，用水量也會隨之下降，應也有所助益。

但王藝峰說，目前雨量仍不足以解除整體旱象，希望雨勢能持續到下週，水利署也會把握這波鋒面施作人工增雨，希望帶來較豐沛雨量。

水利署表示，新竹地區自去年8月起已連續5個月降雨情形不如預期，8到12月總雨量不到歷年平均雨量的4成，頭前溪川流量持續減少，從去年12月27日起與苗栗地區開始實施第一階段限水。

北區水資源局已啟動跨區調度支援，由桃園地區每日供水約7.1萬噸，待11日石門大圳歲修工程完成後，預期可提高到每日9萬噸。此外，為增加隆恩堰取水效率，減少河道輸水損失，已於油羅溪河段進行河道整理；位於頭前溪3口抗旱井也已加入供水行列，目前每日抽水量約為4500噸。1070106

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP