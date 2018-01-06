保障病人拒血汗 調整護病比提點子成案

（中央社記者廖禹揚台北6日電）為解決台灣醫療人力長期不足、護理師過勞問題，民眾在國發會提點子平台提案，要求依病房及科別特性限制每位護理師照護病人數上限，提案經5000人附議成案。



立法院臨時會將處理勞動基準法部分條文修正草案，相關議題沸沸揚揚，各行業勞工紛紛出面表達心聲，其中也包括為了他人的健康奉獻工時的護理師。



有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議「為了病人安全，除大量傷患外，應依據病房及科別特性限制每位護理師照護病人數上限」，意即「有多少護理師，收多少床病人」，這項提案在去年12月5日通過檢核後進入附議階段，已超過5000人附議成案，將待主責機關衛生福利部在3月2日前回應。



提案者認為，護理人員照護病人的數量會影響病人安全與死亡率，並指出國際認定最佳護病比為1比6，而台灣在西元2015年的評鑑標準為全日平均護病比1比9（醫學中心）、1比12（區域醫院）。



提案者進一步指出，台灣專科以上就讀護理科系的學生數在所有科系中排名第一，大學就讀學生數則在所有科系排名第7，但護理師平均執業僅7年，不及歐美的一半，執業環境不佳才是無法留住人才，造成護理人力缺乏的真正原因。



提案者建議，除大量傷患外，應依據病房特性限制護理師照護人數上限；超過上限所簽核的護理紀錄一律無效，且健保不給付相關住院費用；願意實施護理師照護上限的醫院，給予空床費並限制全國病床數。



此外，應學習日本於醫院病房及護理站等明顯處張貼護理師照護人數上限或護病比；且全國醫院不分等級應採相同護病比標準，相同疾病、相同照護；並建立轉院機制，確實施行有多少護理師就收多少床病人的規定。



提案者認為，這項提案有助改善病人住院安全，減少醫療糾紛，改善護理師工作環境，提高護理師留任年限及執業率，並改善偏鄉及離島等小型醫院的護理品質，達到全國均一的目標。1070106