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手機電信業熱度不墜 大立光爭氣再加碼

發稿時間：2018/01/07 11:18

最新更新：2018/01/07 11:49

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企業加薪留才專題（中央社記者韓婷婷、江明晏台北7日電）除了半導體外，手機行動通信業是近10餘年來最熱門的產業，也吸引年輕人投入相關領域發展。股王大立光電除了去年為作業員大幅加薪10%，今年更將全面加薪，以吸引人才及滿足人力需求。

光學鏡頭廠商大立光電因掌握產業發展趨勢及技術優勢，擴產的人力需求一直是多年來所面臨的最大問題之一，雖貴為台股股王，卻長期在廠區門口掛著徵人紅布條。

大立光新廠於去年9月底投產，人力總需求高達4500人，直至目前為止，包括作業員、工程師、技術員、生產線幹部等，都持續徵才中。

股王卻招不到工的情況，去年10月遭網友酸文認為起薪28K難攬才，大立光為撇血汗形象，去年首度公開薪資結構，作業員加計加班及獎金平均年薪達新台幣60.6萬元，平均月薪4.25萬元到5.85萬元間。

不料網友依舊酸文滿天飛，大立光在一週內即回應並展現霸氣，透過各種獎金一口氣將作業員薪資調升10%。

大立光指出，按薪酬及獎金所得試算原年均所得約60.6萬元，月均所得約5萬500元；調整後的年均所得將高於66.9萬元，月均所得高於5萬5750元，增加幅度高於10%。

而今年為響應政府鼓勵企業加薪，大立光表示，2018年起包含作業員的全部員工均全面加薪，調幅從3%起跳，將視個別績效表現給予不同幅度調整。

除了薪水調升之外，大立光表示，年終獎金維持2個月不變，尾牙的抽獎總獎金則隨著去年營收及獲利提升跟著加碼，最大獎也會增加，但還是秉持人人有獎、將獎金均等化的原則，讓大家都能開心過年。

和手機銷售及行動通訊相關的電信業，在穩定獲利及激勵員工士氣下，幾乎每年都會有調薪或加發獎金。電信業龍頭中華電信於2015年全體員工加薪1500元，2016年月薪加薪500元並發放一次性獎金1萬5000元；2017年9月董事會通過調薪案，平均調幅3.54%，最高上看5%，是民營化以來調幅最大的一次，全台2.2萬員工樂收加薪大紅包。

中華電信董事長鄭優表示，這次提出調薪方案除了受到政府加薪政策的鼓勵，同時也是基於營運及拓展業務需求，亟需延攬新進人才及留住年輕、優秀員工。

遠傳電信表示，每年4月及10月依據個人績效進行調薪和晉升相關作業，為照顧年輕的員工，在基層員工起薪上也做了多次調升；過去幾年發放予員工的獎金平均多達4個月，績效表現優異者，有更好的獎酬，支持政府持續提高員工薪資所得，將會積極應對。

台灣大哥大表示，近幾年來每年都進行員工調薪，生效日為7月1日，作業原則為依照員工績效表現進行差異化薪資調整，績效佳者最高調薪比例不會低於同業。

近年呈現虧損的手機業者宏達電則指出，年度考評是每年4月左右，目前尚未有具體的調薪規劃。1070107

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