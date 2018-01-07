半導體業薪情好 加薪福利為留才

企業加薪留才專題（中央社記者張建中、鍾榮峰台北7日電）政府欲解決長久以來的低薪問題，多次呼籲企業提高起薪、為員工加薪，企業多表達支持，台積電董事長張忠謀雖然強調應尊重自由市場，但台積電的薪資可是年年在調高。
為解決低薪問題，總統蔡英文與行政院長賴清德近期屢次公開呼籲企業領導人響應加薪政策；蔡總統也強調，今年最重要任務，就是全力改善年輕人的低薪問題；總統還請幕僚到幫員工加薪的「摩斯漢堡」吃早餐，以行動肯定為員工加薪的企業。
對於政府呼籲調高起薪，張忠謀說，提高薪水應該是自由人力市場的事情，由政府來勸企業提高薪水，違反自由人力市場，「不必、也用不著勸我們，我們本來就是每年都在提高薪水」。
張忠謀強調自由人力市場，也說台積電雖然薪資本來就很高，還是每年都在調。據台積電在公開資訊觀測站公告資料顯示，2016年及2017年平均調薪幅度都有3%至5%水準。台積電今年4月仍將持續為員工加薪，調薪幅度也將與往年水準相當。
晶圓雙雄之一的聯電往年都在5月為員工調薪，財務長劉啟東表示，今年仍會持續調薪，調薪幅度除依個人績效表現不同外，也會參考同業水準，確保人力市場競爭力。
國內IC設計龍頭廠聯發科則表示，除2月將持續例行性調薪外，特別的是今年起調整薪資結構，將職等津貼併入本薪，簡化薪資計算，員工可多領2個月的職等津貼。
此外，聯發科今年起也將提前員工獎金發放時間，將於8月發放上半年的獎金，下半年的獎金於明年的2月發放，希望達到即時獎勵目的。
半導體封測廠商方面，今年持續按照員工績效評比，適度調薪激勵員工。其中日月光今年度台灣主要廠區高雄廠和中壢廠等，直接與間接員工薪資平均調幅為3%到5%，調薪幅度依照各部門員工績效評比。
為獎勵員工的辛勤付出，日月光另設有月激勵獎金及年度分紅獎金，每個月的現金激勵獎金依公司營收達成成果，提供給績效優異的員工，年度獎金依員工個別的貢獻度及績效來分派給員工。
封測大廠矽品指出，今年一定會調薪，調薪幅度參酌同業和半導體產業水準等外在環境變化。
晶圓測試廠京元電董事長李金恭表示，以往幾乎每年都會調薪，今年也不例外，按照員工績效評比，預估今年平均調薪幅度在3%到5%區間，預計4月初調薪。
在季獎金部分，京元電已經連續48個月、大約連續16季發放季獎金，最高季獎金約平均薪資0.5個月，平均季獎金約0.2個月到0.5個月，今年員工季獎金應可持續發放。
整體而言，台灣半導體產業的薪資普遍優於一般水準，且加薪、獎金及福利制度完備，留住人才及保持公司的競爭力才是企業最重要的考量，張忠謀所說的自由人力市場在半導體產業中確實存在且有效落實。1070107
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