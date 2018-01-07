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經濟發展帶動 傳統產業薪情好轉

發稿時間：2018/01/07 11:34

最新更新：2018/01/07 14:40

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華航表示，員工享有優於勞基法的請休假規定及加班費費率，整體薪資福利優於許多產業。（中央社檔案照片）華航表示，員工享有優於勞基法的請休假規定及加班費費率，整體薪資福利優於許多產業。（中央社檔案照片）

企業加薪留才專題（中央社記者韋樞、鍾榮峰台北7日電）在電子科技加薪留才外，傳統產業也有好消息。航空及海運業近兩年受惠國際經濟復甦、新飛機和新航線開拓，以及自動化趨勢帶動工具機產業獲利回升，加薪機會大增；而台塑集團制度化的每年勞資協商加薪，更是令勞工欽羨。

兩大國籍航空受惠新飛機和新航線加入，以及貨運業務暢旺，獲利明顯轉強。長榮航2017年前3季每股盈餘（EPS）達1.29元，優於2016年同期的1.12元；華航2017年第3季繳出每股盈餘0.5元的佳績，累計前3季EPS為0.17元，呈現轉虧為盈。

長榮航空副總經理柯金成表示，除了金融海嘯期間營運低迷、難以加薪外，長榮航空過去幾乎年年都有小幅調薪，但每位員工視績效不同，加薪幅度也不一，只有到1月底領薪水時，才會知道究竟當年度加多少薪水。

華航表示，自2015年起，華航陸續調整地勤津貼、伙食津貼、空勤組員差旅費、專業證照津貼、機場工作獎金等各項津貼，另外新增每年7天福利補休，還享有優於勞基法的請休假規定及加班費費率，整體薪資福利優於許多產業。

華航舉例，2015年2月底招募近400名空服員，當時起薪加津貼的月薪約5萬元起；到了2017年6月初招募74位空服員，月薪（含空勤旅費津貼等）已達6.5萬元，兩年內起薪上調1.5萬元，薪資福利相對優渥。

海運界也受惠國際經濟復甦，加上採取同業結盟共同營運航線，提升艙位滿艙率，由於不用個別出動多餘船隻營運，也降低了成本。貨櫃三雄的長榮海2017年前3季EPS達1.94元、陽明每股虧損大幅縮減到0.05元；而萬海去年前3季每股盈餘0.88元，更較2016年同期的0.16元大幅成長4.5倍。

萬海航運表示，除了金融海嘯期間大環境不佳，其他每年幾乎都有調薪，定額或定幅的方式不一定。定額調整有從數百元到千元不等，調薪月份約落在每年的9月；萬海相當低調，內部從不公告調薪訊息，員工拿到薪資單時才會知道加了多少薪水。

陽明海運前兩年歷經大幅虧損而減資，2017年可望轉虧為盈。陽明表示，2017年並沒有全公司普遍性的調薪，只有職位晉升者才可能跟著調薪。長榮海運則對員工調薪一事低調，不願透露任訊息。

而搭上無人工廠及產業自動化趨勢的工具機廠商，去年獲利回升，將持續按照員工績效評比，並配合政府鼓勵加薪，適度調薪激勵員工。

精密滾珠螺桿及線性傳動元件大廠上銀表示，去年曾經調薪約2次到3次，按照不同員工職級，每次調整範圍與人員不盡相同，直接生產線員工調薪幅度約10%到15%。今年調薪方案正在規劃中，預期直接生產線員工會再調薪，間接員工最快1月可調薪。

工具機和精密鑄造大廠台中精機表示，公司員工調薪參酌實際業績表現和整體產業大環境等因素，新進員工平均薪資加獎金可超過新台幣3萬元。若表現良好，個別員工每月薪資調整幅度在10%到20%都有機會。

工具機大廠程泰表示，今年調薪幅度大約在3%左右，預計第2季調薪政策可開始啟動。除了一般調薪之外，內部各部門主管也會依照權限，對於員工績效評比表現，不定期對表現優良的個人員工調薪。

另外，塑化產業龍頭台塑的調薪向來是各界參考指標，台塑企業4大公司連年賺錢，4大公司工會代表每年6月起與資方協商加薪，這兩年調薪的幅度均優於以往。

台塑企業調薪大致參考消費者物價指數（CPI）、同業調幅、營運現況與未來展望。總管理處了解工會要求的加薪版本後，再提出企業版本，最後提出折衷方案，交由總裁王文淵定案，每年均於7月起調薪。

台塑企業2016年7月決定加薪3.5%、再外加一次性發給1.2萬元慰勉金；2017年7月王文淵同意工會所提月薪增加2000元，以平均月薪5萬1570元計算，加薪比例為3.88%，創下16年來加薪幅度新高。1070107

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