/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔
>rss

經濟部拚綠能 目標帶動3.2萬人就業

發稿時間：2018/01/07 15:11

最新更新：2018/01/07 15:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北7日電）經濟部今天表示，為了推動綠能產業，藉由太陽能、綠屋頂、風力發電等計畫帶動下，目標民國114年再生能源發電比率達20%，並帶動3.2萬人就業，累積投資額新台幣1兆8175億元。

台灣能源98%來自進口，全世界正值能源轉型關鍵時期，綠色能源是未來趨勢，政府將綠能科技列為五加二產業創新計畫之一，以國內綠色需求為基礎，引進大型投資、增加就業，帶動台灣綠能科技及產業發展。

經濟部能源局今天發布新聞稿指出，為有效達成五加二綠能產業，規劃並執行「太陽光電2年推動計畫」、「綠能屋頂全民參與推動方案」及「風力發電4年推動計畫」等政策，透過市場帶動國內製造業、服務業轉型，跨入綠能系統服務行業；目標114年再生能源發電量占比達20%，並期帶動3.2萬人就業及105年至114年累積投資額新臺幣1兆8175億元。

能源局指出，「太陽光電2年推動計畫」及「綠能屋頂全民參與推動方案」，集中政府資源聚焦太陽光電設置推動，提前在109年達成3GW目標，並建立太陽光電單一窗口推動辦公室，協助中央、地方政府、業者及民眾解決申請、設置、法規、稅務、技術等諮詢與轉介服務。

能源局表示，目前已透過跨部會協商，盤點逾2.5萬公頃土地，並規劃短中長期推動期程；為了流程簡化，今年起委託地方政府辦理未滿500kW容量以下太陽光電認定作業；至於電網饋線議題，台電公司配合再生能源併網需求，納入公司再生能源10年輸配電計畫，有效提供太陽光電設置饋線容量。

離岸風電推動上，能源局指出，將以「先示範、次潛力、後區塊」3階段穩健發展，規劃109年離岸風電設置目標520MW，114年設置目標3000MW，要創造市場需求，引導國內外業者投入風電市場開發。

能源局表示，因應龐大離岸風電設置基礎建設，以及後續產業能量需求，成立相關離岸風電產業聯盟；其中，「Wind Team國際合作聯盟」由中鋼公司結合國內16家業者成立，與國際業者合作引進成熟設計製造技術，建立本土化國產離岸風力製造業；「Marine-Team離岸風電海事工程聯盟」則由台船公司邀集國內20家業者成立，規劃與國際專業海事工程業者合作，引進大型起重船，爭取離岸風場海事工程業務。1070107

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP