經濟部拚綠能 目標帶動3.2萬人就業

（中央社記者朱則瑋台北7日電）經濟部今天表示，為了推動綠能產業，藉由太陽能、綠屋頂、風力發電等計畫帶動下，目標民國114年再生能源發電比率達20%，並帶動3.2萬人就業，累積投資額新台幣1兆8175億元。



台灣能源98%來自進口，全世界正值能源轉型關鍵時期，綠色能源是未來趨勢，政府將綠能科技列為五加二產業創新計畫之一，以國內綠色需求為基礎，引進大型投資、增加就業，帶動台灣綠能科技及產業發展。



經濟部能源局今天發布新聞稿指出，為有效達成五加二綠能產業，規劃並執行「太陽光電2年推動計畫」、「綠能屋頂全民參與推動方案」及「風力發電4年推動計畫」等政策，透過市場帶動國內製造業、服務業轉型，跨入綠能系統服務行業；目標114年再生能源發電量占比達20%，並期帶動3.2萬人就業及105年至114年累積投資額新臺幣1兆8175億元。



能源局指出，「太陽光電2年推動計畫」及「綠能屋頂全民參與推動方案」，集中政府資源聚焦太陽光電設置推動，提前在109年達成3GW目標，並建立太陽光電單一窗口推動辦公室，協助中央、地方政府、業者及民眾解決申請、設置、法規、稅務、技術等諮詢與轉介服務。



能源局表示，目前已透過跨部會協商，盤點逾2.5萬公頃土地，並規劃短中長期推動期程；為了流程簡化，今年起委託地方政府辦理未滿500kW容量以下太陽光電認定作業；至於電網饋線議題，台電公司配合再生能源併網需求，納入公司再生能源10年輸配電計畫，有效提供太陽光電設置饋線容量。



離岸風電推動上，能源局指出，將以「先示範、次潛力、後區塊」3階段穩健發展，規劃109年離岸風電設置目標520MW，114年設置目標3000MW，要創造市場需求，引導國內外業者投入風電市場開發。



能源局表示，因應龐大離岸風電設置基礎建設，以及後續產業能量需求，成立相關離岸風電產業聯盟；其中，「Wind Team國際合作聯盟」由中鋼公司結合國內16家業者成立，與國際業者合作引進成熟設計製造技術，建立本土化國產離岸風力製造業；「Marine-Team離岸風電海事工程聯盟」則由台船公司邀集國內20家業者成立，規劃與國際專業海事工程業者合作，引進大型起重船，爭取離岸風場海事工程業務。1070107