台股上攻11000點 法人：偏多氣氛明顯

（中央社記者吳家豪台北7日電）台股上週五收在10879.8點，穩步邁向11000點大關，在美股3大指數再創新高激勵下，法人認為台股偏多氣氛明顯，紅包行情樂觀可期，大盤元月指數仍有續創新高的機會。



台股5日上漲31.17點，收在10879.8點，成交值新台幣1408.59億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣62.55億元。



國泰證期發布研究報告指出，以目前台股整體成交量已溫和放大越過月均量來看，近期量價結構仍然相對不錯，加上目前指數距離前波高點近在咫尺，大盤元月指數仍有續創新高的機會。



國泰證期觀察，近期本土資金再度重回中小型個股，由於目前為一年開始，且沒有財報衝擊，加上近期資金重回新興市場，有題材的中小股短線成為資金追逐標的，若投信持續回補的個股，短線可偏多為之。



富邦投顧表示，外資回補持股，配合線型重回多頭格局，台股指數仍有攻高實力，惟前高賣壓不清，指標過熱壓力漸增，高檔震盪恐將加劇；若週、月線指標能守穩，震盪走高趨勢將轉趨明顯。



操作策略上，富邦投顧認為台股偏多氣氛明顯，紅包行情樂觀可期，短線可偏多操作具CES消費電子展相關科技題材及業績成長股；中線可加碼科技趨勢、農曆年消費旺季等特定業績展望佳的個股。1070107