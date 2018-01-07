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推五加二產創計畫 經濟部：已有成果

發稿時間：2018/01/07 17:29

最新更新：2018/01/07 17:29

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（中央社記者朱則瑋台北7日電）經濟部今天表示，推動「五加二產業創新計畫」，包括智慧機械、亞洲‧矽谷、生技醫藥、綠能科技、國防產業及循環經濟等各方面，都已有成果，今年也將持續推動。

經濟部為提升國內投資動能，提振台灣經濟成長力道，提出「前瞻基礎建設計畫」及「五加二產業創新計畫」，由政府帶頭擴大公共建設支出，吸引民間參與，並且刺激消費，根據經濟部統計，到民國106年9月為止，相關投資的金額已經達到新台幣1兆2000億元，創造了1兆5000億元公共效益，更提供了23萬個工作機會。

經濟部工業局今天發布新聞稿指出，配合「五加二產業創新計畫」，經濟部負責智慧機械、亞洲‧矽谷、生技醫藥、綠能科技、國防產業及循環經濟等各方面，都已有成果。

不少企業反映投資上遇到用地取得困難問題，工業局指出，政府已納入到「加速投資台灣專案會議」中討論，除優惠釋出公有土地外，同時也輔導釋出民間閒置土地，既有產業用地也計畫更新及強化現有工業區，經濟部與地方政府召開多次會議協商，去年底前已完成園區核定設置，包括太平產業園區和潭子聚興產業園區，預計今年可釋出約604公頃的土地。

工業局指出，五加二產創計畫有關智慧機械部分，以將ICT能量為基礎，導入智慧化技術，像是智慧機器人、物聯網、大數據等，使精密機械升級為智慧機械，再運用智慧機械形成智慧生產線，推動智慧製造，帶動產業升級轉型。

亞洲‧矽谷而言，工業局指出，物聯網產業著重利基領域推動，提升產業價值，將針對多元服務情境，推動產業基於資通訊製造能量，並結合在地政府進行示範場域試驗證，像是彰化秀傳醫院與華碩共同開發物聯網數據基礎平台，讓醫院隨時掌握病人即時生理數據。

工業局表示，以生技醫藥來說，將推動國產新藥與醫療器材產品的研發、上市及國際布局，並配合高齡化社會，發展健康福祉產業，提供民眾完善的醫療保健的服務；綠能科技產業則由太陽光電、風力發電、智慧新節能、沙崙綠能科學城等面向落實「綠能科技產業創新推動方案」。

工業局指出，未來會透過國艦國造自主開發，帶動民間技術升級及產業轉型，同時協助整合產業聚落及建立完整供應鏈體系，像是漢翔公司開發高級教練機，預計生產66架，目前已發包機體零組件與模具等近5500項，首架原型機預計108年底出廠，未來可直接創造航空及帶動周邊產業商機達新台幣1000億元以上。

循環經濟方面，工業局表示，透過設立中油新材料循環經濟產業研發專區，整合法人與學界研發能量，結合南部產業核心優勢，共同帶動產業轉型並連結國際，建構國際級創新材料，以及循環經濟產業技術的驗證場域。1070107

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