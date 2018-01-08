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美股飆漲 台股蓄勢再創新高

發稿時間：2018/01/08 08:26

最新更新：2018/01/08 08:26

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（中央社記者田裕斌台北8日電）美股再創歷史新高，台股距離前高10882點僅差不到3點，在外資買盤持續湧入下，市場普遍認為，台股再創新高、挑戰11000點將指日可待。

美股4大指數5日全面大漲，道瓊工業指數上漲220.74點、漲幅0.88%、收在25295.87點，NASDAQ指數上漲58.64點、漲幅0.83%、收在7136.56點，S&P 500指數上漲19.16點、漲幅0.70%、收在2743.15點，費城半導體指數上漲8.47點、漲幅0.64%、收在1325.71點。

分析師表示，台股自去年底以來連漲7個交易日，逼近前波高點10882點，櫃買指數更率先創下波段新高153.47點，創2014年7月以來新高，且加權指數週線連拉4根紅K棒，在在顯示多頭氣盛，在所有均線全數翻揚下，有機會持續多頭格局。

此外，外資也有歸隊跡象，上週不但在集中市場買超逾新台幣200億元，且台指期市場也重新回到多方布局，截至5日止，外資在台指期未平倉淨多單部位超過5.1萬口，選擇權雖然賣權仍領先買權超過17萬口，但以避險性質為主。

法人分析，台股逼近去年高點，上檔壓力勢必日漸沉重，不過由於目前處於財報空窗期，加上市場資金依舊充沛，內、外資齊心看好台股，後市仍有機會持續攀高，不過多方得小心個股震盪恐趨於劇烈，具基本面、題材面的個股依舊是資金青睞重點。1070108

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