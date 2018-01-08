遠東集團今年全面加薪 年終2個月起跳

（中央社記者江明晏台北8日電）政府力拚改善低薪，遠東集團董事長徐旭東今天表示，今年集團將全面性加薪，有的幅度超過3%，年終起碼兩個月。



政府近期積極改善低薪問題，徐旭東今天表示，方向基本上沒有錯，薪資低總是不好，股利企業能發就要發，他認為，要多給薪水，也要增加效能，不可能只有單面向。今年遠東集團將全面性加薪，有的幅度超過3%，依不同行業有所區別。



針對集團今年年終，徐旭東表示，「我們很制度化，每個公司不同，有高有低，完全看業績，但起碼兩個月。」



電信業在穩定獲利及激勵員工士氣下，幾乎每年都會有調薪或加發獎金。遠東集團旗下的遠傳電信表示，每年4月及10月依據個人績效進行調薪和晉升相關作業，在基層員工起薪上也做多次調升；過去幾年發放予員工的獎金平均多達4個月，績效表現優異者，有更好的獎酬，支持政府持續提高員工薪資所得。



電信業龍頭中華電信於2015年全體員工加薪新台幣1500元，2016年月薪加薪500元並發放一次性獎金1萬5000元；2017年9月董事會通過調薪案，平均調幅3.54%，最高上看5%，是民營化以來調幅最大的一次，全台2.2萬員工樂收加薪大紅包。



台灣大哥大近幾年來每年都進行員工調薪，台灣大哥大總經理鄭俊卿今天指出，近年來每年調幅約在3%左右，但今年幅度還不確定。1070108