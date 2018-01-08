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韓央行傳進場 新台幣收平盤終止連4升

發稿時間：2018/01/08 18:34

最新更新：2018/01/08 18:49

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新台幣8日終場以29.523元兌1美元平盤作收，終止連4升。（中央社檔案照片）新台幣8日終場以29.523元兌1美元平盤作收，終止連4升。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北8日電）今天新台幣早盤在外資持續匯入下，一度升至29.440元，再創逾4年新高價位。隨著傳出韓國央行「開第一槍」干預匯率，新台幣隨亞幣同步轉弱，終場以29.523元兌1美元平盤作收，終止連4升。

台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至13.21億美元。

外匯交易員表示，外資持續匯入、台股漲破10900點大關，且韓元等亞幣走揚，今天新台幣早盤也延續前幾個交易日的升值走勢，盤中一度升至29.440元，再創逾4年新高。

不過，今天韓國央行「看不下去」，出手干預匯市，「韓元兌美元一下就重貶10元」，重重打擊作空美元的投機客，嚇退不少美元賣盤，其他國家匯市投資人擔心各國央行跟進，紛紛回補美元，導致匯市成交量增，新台幣升幅全數回吐，終場以平盤作收，終止今年以來連4升局面。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，國際美元弱勢已久，今天出現技術性反彈，「但亞幣升值趨勢仍未被打破。」而日圓兌美元今天呈平盤震盪，相對持穩。他認為，近期國際市場沒有重大利空與利多消息，近期將呈震盪整理格局，後市將視國際經濟情勢而定。

新台幣兌美元今天開盤價為29.480元，最高29.440元、最低29.525元，尾盤收29.523元，收平盤。1070108

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