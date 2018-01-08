達勝安益強強聯手 開拓國際會展市場

（中央社記者廖禹揚台北8日電）台灣最大私募基金之一的達勝集團今天正式入股已在會展產業打拚37年的安益國際集團，未來將以併購海外優秀會展公司及引進新的技術及資源，雙管齊下，開拓台灣會展業的國際版圖。



1982年成立的安益集團，2009年負責舉辦高雄世運開、閉幕式後投入轉型，旗下事業包括國內外展覽、會議、大型活動等籌辦與規劃執行，後續在2014年得到高雄展覽館經營權，每年都會舉辦約200檔展會活動，並協助國內業者至世界各地參展。



安益董事長涂建國表示，台灣工業、產業界近年出現相當大的變化，會展產業也是如此。為把握未來商機及公司的永續經營，必須引進更多國際的金流與技術，而擁有許多與國際連結企業的達勝集團此時拋出橄欖枝，符合安益發展目標，達勝經過2年時間的「追求」，終於在今天正式入股安益。



涂建國開玩笑說，他會以「賢妻」的角色來為雙方共同理想打拚。他透露，安益與達勝結盟後，未來有許多併購計畫，對象包括歐洲前10大的會展公司，希望透過與世界更多優秀公司的整合，使集團成為世界知名的會展公司。他也信心滿滿的說，歐洲的併購計畫可望在一年內達成。



涂建國指出，台灣會展業大多在國內發展，但事實上台灣每年有上萬家廠商到國外參展，衍生許多綜合服務，包括物流、設計、相關工程等，台灣在這部分服務已臻成熟，下個階段就是如何進一步向國際顧客提供這些服務。



達勝集團董事長郭冠群指出，全世界的經濟正在改變，對安益的投資將打開新的章節，短期目標包括收購與合併，同時加強本身的技術與專業。他指出，達勝投資項目橫跨通訊傳播、文創廣告、活動展覽、物流運輸、再生資源等，透過跨域整合，相信能助安益進一步開拓國際市場。1070108