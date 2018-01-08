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去年出口亮眼 苯乙烯新南向暢旺

發稿時間：2018/01/08 19:12

最新更新：2018/01/08 19:12

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（中央社記者廖禹揚台北8日電）台灣去年進出口均創民國100年來最大增幅，經濟部國際貿易局指出，其中苯乙烯聚合物出口成長逾3成，對新南向國家出口尤其亮眼，但業者提醒，關鍵技術應根留台灣。

財政部今天公布海關進出口資料，106年12月份出口295.1億美元，年增14.8%，全年出口成長13.2%，進口成長12.6%，均創100年來最大增幅。

貿易局指出，機械、電子零組件、化學品、資通與視聽產品、塑橡膠產品出口皆呈2位數正成長，值得注意的是，被廣泛用於塑橡膠生產的苯乙烯聚合物，去年1到11月出口成長30.2%，以中國大陸、香港為主要市場，同時對越南、馬來西亞、泰國等新南向國家出口表現亮眼。

台灣區塑膠製品工業同業公會理事長蔡明忠表示，台灣塑膠產業上中下游產業鏈完整，具有國際競爭力，在中國大陸及東南亞國家需求帶動下，苯乙烯相關產品銷售暢旺，但他也提醒，在進軍東南亞市場的過程中，需鼓勵關鍵技術根留台灣。

展望未來，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，今年整體景氣依然穩健，國際金融政策走向緊縮，寬鬆貨幣政策逐漸退場，取而代之的是財稅政策的興起。未來幾年世界各國勢必將擴大基礎建設，台灣應透過系統整合，搶進各國擴大基礎建設的商機。

貿易局今年已選定馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國、印度、美國、德國、中國大陸為重點拓銷市場，將針對我主力出口及5+2創新產業加強規劃多元拓銷活動；1月也將派員前往中東卡達、非洲象牙海岸及塞內加爾等國了解市場潛力商機，並規劃在臺北、新竹、臺中、臺南與高雄舉辦說明會。1070108

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