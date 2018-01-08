台股萬點激勵內需 去年消費品進口創新高

（中央社記者邱柏勝台北8日電）去年景氣回溫、就業市場趨穩，加上台股頻創新高，激勵台灣內需市場表現。根據財政部統計，去年消費品進口340.7億美元，年增25.4億美元或8.1%，創歷年新高紀錄。



財政部今天公布106年出口3173.9億美元，年增13.2%，不僅重回3000億美元水準，更創歷史次高紀錄；進口2595.1億美元，年增12.6%，與出口同創近7年最大增速。出入相抵後，106年出超578.8億美元，也創下歷史新高水準。



財政部統計處處長蔡美娜表示，去年除了出口大豐收外，進口表現也相當亮眼。主要進口貨品方面，資本設備進口「先盛後衰」，全年進口424.9億美元，年減0.4%，接近持平，主要是半導體廠商擴產所衍生的進口設備需求已告一段落，加上基期較高所致。



至於農工原料受國際原物料價格上揚與需求增加，去年進口達1792.8億美元，年增261.9億美元或17.1%，其中礦產品年增26.5%、電子零組件年增17.8%、基本金屬年增22.4%、塑化原料年增11%。



值得一提的是，去年受惠買車舊換新貨物稅減徵優惠，以及進口車以合理實惠價格搶攻台灣車市，帶動小客車進口年增12.5%。此外，各廠牌旗艦手機陸續上市引發換機潮，也帶動手機進口年增19.8%，且食品、藥妝買氣也同步上升，進而帶動去年全年消費品進口340.7億美元，年增25.4億美元或8.1%，創歷年最高紀錄。



蔡美娜表示，去年消費品進口創歷年新高，主要是反映民間消費景氣轉佳，就業市場趨於穩定，還有股市上漲，因而促進內需回溫。1070108