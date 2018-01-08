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推廣行動支付 經濟部新增鎖定校園商圈

發稿時間：2018/01/08 19:50

最新更新：2018/01/08 19:50

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（中央社記者廖禹揚台北8日電）行政院長賴清德日前宣示2025年行動支付普及率達90%目標，經濟部今年鎖定4大應用場域，其中新增鎖定年輕族群居多的學校商圈、業者等創新實驗場域。

為達成行動支付普及率達90%及數位國家目標，政府成立跨部會推動機制，預定9日將召開第8次加速投資台灣專案會議，由國家發展委員會、經濟部、財政部、金融監督管理委員會等相關部會，針對推動措施與進度分別提出報告。

經濟部官員透露，針對應用場域部分，今年鎖定創新實驗場域、零售百貨銷售通路場域、交通運輸場域及社區場域等4大場域，其中創新實驗場域鎖定與學校結合的商圈及夜市。

官員說明，學校附近的商圈及夜市消費族群多為年輕人，年輕族群對行動支付等新科技的接受度較高，可望帶動攤商裝設相關設備的意願，且年輕族群活動力強，應用範圍相對廣泛，例如電影院、校內餐廳、賣場等，都是可以推廣應用的場域。

此外，在社區場域中，今年將推動社區診所採用行動支付，或採取遠端支付方式，為民眾省去排隊繳費的期間，也能縮短待在醫院的時間、減少感染機會。

官員表示，待相關經費確定後將公告補助遴選辦法，預估3、4月將進行徵選作業，目前訂有兩大評選標準，包括普及化及創新化。

普及化部分，因為已經有2025年普及率達到90%的目標，會針對提案能觸發行動支付普及率的部分進行審查；創新化則是考量到行動支付帶動的經營模式、生活模式改變，包括結合App的使用，或是不同店家的「合縱連橫」，促進內需改變，帶給民眾更便利的服務。

官員並表示，針對App資安部分，經濟部工業局在民國104年已制定行動應用App基本資安規範，但為避免阻礙產業發展，目前為產業自主規範，不加以強制，先前已就此規範向國發會說明，若後續在行動支付資安規範上有需求，可作為參照。1070108

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