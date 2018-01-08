上班族有3大煩惱 好想瘦下來居首位

（中央社記者吳家豪台北8日電）根據電商平台「國人煩惱大調查」資料顯示，國人煩惱前3名分別為好想瘦下來、每天加班心好累及總是睡不著；而不知如何提辭職及想要逆齡返回18歲，則為男女受訪者不同的煩惱。



電商平台蝦皮購物今天宣布推出「大人的100種煩惱」活動，結合「國人煩惱大調查」推出百種趣味解憂商品。



此次活動自1月9日起至25日，結合日前於社群進行的「國人煩惱大調查」，此調查不到3天收到超過3000份回應，結果發現國人煩惱前3名分別為「好想瘦下來」、「每天加班心好累」及「總是睡不著」，並根據調查結果推出各種趣味解憂商品。



蝦皮購物行銷經理郭雨潔表示，一直以來都重視如何解決消費者需求，也發現消費者去年有許多煩惱，因此發想推出「大人的100種煩惱」活動，更跨界與手搖飲品店合作，結合趣味內容並銷售不同組合的飲品優惠券，預估此次活動業績將較去年12月同期成長3成。



根據電商平台調查，高達91%的受訪者煩惱自己太胖，活動趣味推薦比基尼圍裙，讓人一秒變瘦；另有85%的受訪者對於總是加班苦不堪言、63%的受訪者煩惱晚上睡不著，平台則推薦乾洗髮及電視機上盒是必備良品。



調查也發現，男女煩惱大不同，男性煩惱多數源於工作，除加班外，不知如何提辭職也是一大問題，因此平台趣味推薦大聲公，讓全公司一次聽到；許多女性想要逆齡返回18歲，活動推薦養顏飲品；針對煩惱另一半劈腿的民眾，則建議入手打蛋器。1070108